В Шахтер сватают еще одного бразильца – Матеуса Шавьера из Сантоса

18-летний вингер «Сантоса» Матеус Шавьер может вскоре перебраться в украинскую Премьер-лигу.

Интерес к подписанию футболиста, по данным журналиста Лукаса Музетти, проявляет «Шахтер», а «Сантос» может пойти на продажу игрока, который не полностью интегрирован в первую команду, чтобы пополнить бюджет.

Ожидается, что за переход Шавьера «рыбы» выручат порядка 5 миллионов долларов, хотя до конкретного обсуждения суммы сделки дело еще не дошло.

Матеус Шавьер является воспитанником «Сантоса» и имеет контракт с клубом до конца 2028 года. За первую команду «рыб» хавбек провел 10 матчей (114 минут), в которых голевыми действиями не отличался. В молодежной команде «Сантоса» на счету Шавьера 21 гол и 1 ассист в 58 играх.

Впервые об интересе «горняков» к Матеусу Шавьеру сообщалось еще в феврале нынешнего года.