ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал контракты с бывшими игроками Динамо и Шахтера

«Эпицентр» подписал новые контракты с четырьмя игроками, среди которых бывшие футболисты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Сотрудничество продолжили с Андреем Липовузом, Евгением Запорожцем, Игорем Кирюханцевым и Валерием Лучкевичем. Они остаются вместе с «Эпицентром» до 30 июня 2027 года.

Опорный полузащитник Андрей Липовуз, которому 28 лет, с весны 2023-го провел за каменец-подольский клуб 74 матча (19 из которых в Премьер-Лиге) и отличился шестью голами и шестью ассистами.

Центральный полузащитник Евгений Запорожец выступает за клуб с июля 2024 года. В активе 32-летнего футболиста – 53 матча за «Эпицентр», из которых 28 в элитном дивизионе. На счету игрока – один забитый гол и три ассиста.

Правый защитник Игорь Кирюханцев присоединился к «Эпицентру» осенью прошлого года и часть карьеры провел в структуре «Шахтера». Опытный 30-летний футболист принял участие в 23 поединках, в которых отдал две голевые передачи.

Еще один 30-летний защитник Валерий Лучкевич (экс-игрок «Динамо»), который только в марте этого года начал выступать за команду Сергея Нагорняка, уже сыграл за «Эпицентр» в семи матчах.