Реал стал первым клубом, чьи игроки суммарно забили 10 голов на ЧМ-2026

Мадридский Реал стал первым клубом, чьи игроки суммарно забили 10 голов на чемпионате мира 2026 года.

Любая другая команда отстает от «сливочных» по меньшей мере на 4 забитых мяча в данном рейтинге.

Команды с наибольшим количеством голов, забитых их игроками на чемпионате мира 2026 года

Вспомним футболистов Реала, которые забивали на текущем мировом первенстве.

Игроки мадридского Реала с забитыми мячами на чемпионате мира 2026 года

Real Madrid are the first club to have their players score 10+ goals at the 2026 World Cup.



◉ 10 - Real Madrid

◎ 6 - Crystal Palace

◎ 6 - PSG

◎ 6 - Sunderland



Can anyone catch them? ⚪️ pic.twitter.com/iGeS7IKFLc