Реал стал первым клубом, чьи игроки суммарно забили 10 голов на ЧМ-2026
Вспомним, кто именно из состава мадридцев отличался забитыми мячами на текущем мундиале
Мадридский Реал стал первым клубом, чьи игроки суммарно забили 10 голов на чемпионате мира 2026 года.
Любая другая команда отстает от «сливочных» по меньшей мере на 4 забитых мяча в данном рейтинге.
Команды с наибольшим количеством голов, забитых их игроками на чемпионате мира 2026 года
- 10 – Реал
- 6 – Кристал Пэлас
- 6 – ПСЖ
- 6 – Сандерленд
Вспомним футболистов Реала, которые забивали на текущем мировом первенстве.
Игроки мадридского Реала с забитыми мячами на чемпионате мира 2026 года
- 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 4 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 1 – Джуд Беллингем (Англия)
- 1 – Арда Гюлер (Турция)
Real Madrid are the first club to have their players score 10+ goals at the 2026 World Cup.— Squawka (@Squawka) June 26, 2026
◉ 10 - Real Madrid
◎ 6 - Crystal Palace
◎ 6 - PSG
◎ 6 - Sunderland
Can anyone catch them? ⚪️ pic.twitter.com/iGeS7IKFLc
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