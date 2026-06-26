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  4. Реал стал первым клубом, чьи игроки суммарно забили 10 голов на ЧМ-2026
Чемпионат мира
26 июня 2026, 17:17 | Обновлено 26 июня 2026, 17:52
146
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Реал стал первым клубом, чьи игроки суммарно забили 10 голов на ЧМ-2026

Вспомним, кто именно из состава мадридцев отличался забитыми мячами на текущем мундиале

26 июня 2026, 17:17 | Обновлено 26 июня 2026, 17:52
146
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Реал стал первым клубом, чьи игроки суммарно забили 10 голов на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер
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Мадридский Реал стал первым клубом, чьи игроки суммарно забили 10 голов на чемпионате мира 2026 года.

Любая другая команда отстает от «сливочных» по меньшей мере на 4 забитых мяча в данном рейтинге.

Команды с наибольшим количеством голов, забитых их игроками на чемпионате мира 2026 года

  • 10 – Реал
  • 6 – Кристал Пэлас
  • 6 – ПСЖ
  • 6 – Сандерленд

Вспомним футболистов Реала, которые забивали на текущем мировом первенстве.

Игроки мадридского Реала с забитыми мячами на чемпионате мира 2026 года

  • 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 4 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 1 – Джуд Беллингем (Англия)
  • 1 – Арда Гюлер (Турция)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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а кіко було стьобу, мол іспанці звідти не поїхали.
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