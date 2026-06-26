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Испания
26 июня 2026, 17:51 |
341
0

Голкипер Реала может покинуть клуб и присоединиться к победителю Сегунды

Фран Гонсалес заинтересован «Расинг», который повысился в классе по итогам сезона 2025/26

26 июня 2026, 17:51 |
341
0
Голкипер Реала может покинуть клуб и присоединиться к победителю Сегунды
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес
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Голкипер мадридского «Реала» Фран Гонсалес может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист и инсайдер Алекс Гарсия.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Севилья», «Эспаньол» и «Сельта», однако главным претендентом на игрока считается «Расинг» Сантандер.

Клуб завоевал повышение в классе, заняв первое место в Сегунде – втором по силе дивизионе чемпионата Испании – и теперь находится в поиске усиления на позицию первого номера.

Трансферная стоимость Гонсалеса составляет три миллиона евро, а его контракт с королевским клубом истекает в июне 2028 года.

Испанец провел 46 матчей в футболке второй команды «Реала», в которых пропустил 62 мяча и 11 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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Реал Мадрид Фран Гонсалес Расинг Сантандер трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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