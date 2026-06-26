Голкипер Реала может покинуть клуб и присоединиться к победителю Сегунды
Фран Гонсалес заинтересован «Расинг», который повысился в классе по итогам сезона 2025/26
Голкипер мадридского «Реала» Фран Гонсалес может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист и инсайдер Алекс Гарсия.
В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Севилья», «Эспаньол» и «Сельта», однако главным претендентом на игрока считается «Расинг» Сантандер.
Клуб завоевал повышение в классе, заняв первое место в Сегунде – втором по силе дивизионе чемпионата Испании – и теперь находится в поиске усиления на позицию первого номера.
Трансферная стоимость Гонсалеса составляет три миллиона евро, а его контракт с королевским клубом истекает в июне 2028 года.
Испанец провел 46 матчей в футболке второй команды «Реала», в которых пропустил 62 мяча и 11 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.
⚪️🟢 | El Racing de Santander es el equipo mejor posicionado para hacerse con Fran González. 🇪🇸👀— Laliga News (@laligaa_neews) June 25, 2026
👉 El guardameta del Real Madrid finaliza contrato en junio de 2028 y tiene un valor de mercado de 3M€
📌 Espanyol, Celta de Vigo, Sevilla y otros equipos extranjeros también… pic.twitter.com/clvOvFGrrb
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