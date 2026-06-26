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  4. Новая Зеландия – Бельгия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
26 июня 2026, 16:54 |
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0

Новая Зеландия – Бельгия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира

Блогер и амбассадор betking поделился мнением о поединке 3-го тура группы G

26 июня 2026, 16:54 |
180
0
Новая Зеландия – Бельгия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира
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Утром 27 июня на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2026 сойдутся сборные Новой Зеландии и Бельгии. Третья и четвертая команды группы G в решающем матче будут бороться за выход в плей-офф мундиаля. Главный арбитр встречи – Адам Махадмех. Начало игры – в 06:00.

Известный журналист, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганык дал свой прогноз на этот матч.

Новая Зеландия

На этом чемпионате мира команда Даррена Бейзли демонстрирует свой максимум. 85-я команда в рейтинге ФИФА с самого начала была безоговорочным аутсайдером группы, но в матчах с Ираном (2:2) и Египтом (1:3) сумела поразить быстрыми голами и сильным характером. Хаотичный, но бескомпромиссный футбол с акцентом на вертикальные передачи, силовую борьбу и стандарты делает «киви» непредсказуемым соперником. В обоих поединках Новой Зеландии просто не хватило класса и глубины состава.

Несмотря на это, у новозеландцев есть несколько игроков, которые могут доставить немало хлопот в атаке. Прежде всего речь идет о легендарном ветеране команды Крисе Вуде, который умеет как забивать сам, так и ассистировать партнерам.

Главным слабым местом команды является оборона, которая, как показали предыдущие матчи, просто ужасно действует при длительном давлении и регулярно проваливается на флангах.

Бельгия

«Красные дьяволы» Руди Гарсии столкнулись с серьезным кризисом идентичности. Бельгийцы никак не могут пережить уход того самого «золотого поколения» и стабилизировать свою игру. Перед ЧМ-2026 казалось, что опытный французский тренер сумел преодолеть трудности и сбалансировать команду, сочетая опыт ветеранов с амбициями молодых и талантливых игроков. Однако официальные матчи мундиаля показали, что это не так.

Команда, занимающая 9-е место в рейтинге ФИФА, в первых двух турах не смогла обыграть Египет (1:1) и Иран (0:0). Имея в составе таких звезд, как Де Брюйне, Лукаку и Доку, бельгийцы набрали всего два очка и имеют в активе лишь один забитый мяч (да и тот – автогол). Медленная и безыдейная игра в атаке вызвала безжалостную критику со стороны СМИ и болельщиков. Руди Гарсия признал наличие у «красных дьяволов» катастрофической проблемы с реализацией, но непонятно, понимает ли он, как её решить.

Обычно Бельгия использует гибкую схему 4-2-3-1, которая может трансформироваться в атакующую формацию 4-2-4. По замыслу тренера, это должно было бы позволять осуществлять быстрые вертикальные атаки, полагаясь на индивидуальное мастерство игроков атакующей линии. Однако пока это не дало результата, поэтому не исключено, что Гарсия попытается что-то изменить именно в решающем матче с Новой Зеландией.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Личные встречи

Бельгия и Новая Зеландия никогда ранее не встречались на официальном уровне. Поединок в Канаде станет для них первым в истории противостояний.

Прогноз

Новая Зеландия уже перевершила все ожидания, команда Даррена Бейзли всем доказала своё и не испытывает никакого давления со стороны СМИ или болельщиков. Они будут играть в свой привычный футбол с длинными навесами на Вуда. Не исключено, что «киви» попытаются в третий раз проделать свой трюк с агрессивным стартом и быстрым голом в матче с бельгийцами. Шансы на выход из группы у них остаются, но только в случае сенсационной победы над Бельгией.

Что касается «красных дьяволов», то для них эта встреча должна стать матчем жизни. Новая Зеландия – именно та команда, которую не только можно, но и категорически нужно обыграть. На кону не только путевка в плей-офф, но и репутация сборной. Поражение или даже третья подряд ничья будут восприняты как позор. Вариантов здесь мало – нужно только выигрывать, и желательно уверенно.

К счастью для бельгийцев, на их стороне целый ряд преимуществ. Помимо огромной разницы в классе и индивидуальном мастерстве, команда Гарсии обладает значительным международным опытом и мощной глубиной состава. Бельгийцы будут крайне мотивированы и разъярены, следует ожидать агрессивной игры в атаке на протяжении всех 90 минут. И вряд ли сборная Новой Зеландии справится с таким давлением.

Наиболее вероятным сценарием является победа Бельгии с разницей в несколько мячей. Предлагаю поставить на этот результат с форой 1,5 с коэффициентом 1,5.

Прогноз Игоря Цыганыка
Египет
27 июня 2026 -
06:00
Иран
Фора Бельгии (-1.5) 1.5 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Игорь Цыганык
Игорь Цыганык Sport.ua
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