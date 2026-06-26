Кто в игре на ЧМ

На YouTube-канале GG SPORT вышел первый выпуск нового шоу Кто в игре, ведущим которого стал Дима Носов. Проект посвящен Чемпионату мира: в студии эксперты обсуждают ключевые матчи, анализируют форму сборных и делятся собственными прогнозами по дальнейшему ходу турнира.

Главная интрига шоу — сами эксперты выступают в масках известных футболистов, так что их настоящие личности зрителям пока неизвестны. Формат построен вокруг живой дискуссии: гости не только разбирают игру фаворитов, но и спорят по поводу команд-сюрпризов, потенциальных сенсаций и сеток плейоф. Ведущий Дима Носов добавляет программе легкости и юмора, держа баланс между экспертной аналитикой и непринужденной атмосферой.

В дебютном выпуске участники среди прочего спрогнозировали выступление сборной Швейцарии, которая финишировала первой в группе B. «Швейцария на этом Чемпионате мира выйдет в полуфинал», — отметил один из экспертов. Его коллега оказался более сдержанным: по его мнению, команда остановится на стадии 1/4 финала.

Новый выпуск «Кто в игре» выйдет уже на следующей неделе — и именно тогда зрителей ждет первое разоблачение: маску снимет тот эксперт, чей прогноз окажется самым плохим. Следить за обновлениями можно на YouTube-канале GG SPORT.