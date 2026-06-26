Хорватия - Гана. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

Карлушу Кейрушу не нужно придумывать какой-нибудь героизм. Ему хватит сделать матч максимально неудобным, тягучим и бедным на моменты.

С Англией же сработало. В первом тайме англичане держали мяч почти 80% времени, а в плоскость так ни разу и не пробили. Ганцы уселись всей командой в защиту, перекрыли кислород Кейна и всем, кто пытался лезть в зоны.

Для Хорватии это плохой матчап. Они любят контролировать центр, но им тяжело, когда соперник не дает простора за спиной. Модрич и Ковачич могут хоть до утра держать мяч, но Гане только этого и надо: пусть катают, пусть ищут хотя бы один нормальный кросс на Будимира. Время будет играть за Гану.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Плюс контратаки. С Англией Гана почти весь матч терпела-терпела, но все равно имела свои выходы за счет скорости Семеньо и Аду. Против Хорватии это может быть еще острее, потому что хорваты будут вынуждены лезть повыше, им кровь из носа нужна победа.

И что самое неприятное для Хорватии – она сама не похожа на команду, способную раскрывать низкий блок. После 2:4 с Англией обыграли Панаму лишь 1:0, и то удары нанесли меньше, чем соперник.

Ну, даже если представить самый сильный сценарий для Хорватии, он тоже не обещает фестивалю голов. Опять же, они могут сколько угодно гонять Гану без мяча, грузить на Будимира и ждать ошибок – Гана не раскроется. То есть Хорватия если и победит, то разве что 1:0.

Да и даже если 2:0 матч все равно выглядит как классический низ. Гана точно не побежит сломя голову вперед, а хорватам не хватит мастерства, чтобы раскрыть их оборону и набить голов. Они в матче если и будут, то не по игре, а скорее по какому-то стандарту, навесу или в результате чьей-то ошибки.

ТМ 2,5 за 1,73 на betking смотрится рабочим вариантом.