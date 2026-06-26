Известный украинский клуб потерял главного тренера и всех футболистов

Все футболисты полтавской «Ворсклы» получили статус свободных агентов и теперь находятся в поисках новых команд, в которых смогут продолжить свою карьеру.

Известный клуб потерпел крах из-за финансовых проблем – аттестационный комитет УАФ официально отказал «бело-зеленым» в выдаче лицензии на сезон 2026/27 из-за долгов, которые оцениваются в 3,5 млн у.е.

По информации UA-Футбол, к защитнику Тарасу Дмитруку интерес проявляют «Александрия», «Эпицентр» и «Верес». Новые команды в ближайшее время найдут Максим Андрущенко, Михаил Шершень, Вадим Червак, Артем Байдал и Владислав Семотюк.

Главный тренер полтавского клуба Валерий Куценко рассказал, что сейчас находится без работы:

«На данный момент нахожусь дома, где провожу время в семейном кругу. Ищу работу и уже есть некоторые варианты. Но пока об этом рано что-то говорить.

Мне постоянно звонят и спрашивают по поводу бывших игроков. К ним есть интерес из клубов как Первой лиги, так и УПЛ. Однако процесс их перехода еще не завершен», – рассказал наставник.