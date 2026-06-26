Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский клуб потерял главного тренера и всех футболистов
Украина. Первая лига
26 июня 2026, 17:09 | Обновлено 26 июня 2026, 17:48
1814
1

Известный украинский клуб потерял главного тренера и всех футболистов

Футболисты полтавской «Ворсклы» ищут новые команды, без работы остался и Валерий Куценко

26 июня 2026, 17:09 | Обновлено 26 июня 2026, 17:48
1814
1 Comments
Известный украинский клуб потерял главного тренера и всех футболистов
ФК Ворскла Полтава
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Все футболисты полтавской «Ворсклы» получили статус свободных агентов и теперь находятся в поисках новых команд, в которых смогут продолжить свою карьеру.

Известный клуб потерпел крах из-за финансовых проблем – аттестационный комитет УАФ официально отказал «бело-зеленым» в выдаче лицензии на сезон 2026/27 из-за долгов, которые оцениваются в 3,5 млн у.е.

По информации UA-Футбол, к защитнику Тарасу Дмитруку интерес проявляют «Александрия», «Эпицентр» и «Верес». Новые команды в ближайшее время найдут Максим Андрущенко, Михаил Шершень, Вадим Червак, Артем Байдал и Владислав Семотюк.

Главный тренер полтавского клуба Валерий Куценко рассказал, что сейчас находится без работы:

«На данный момент нахожусь дома, где провожу время в семейном кругу. Ищу работу и уже есть некоторые варианты. Но пока об этом рано что-то говорить.

Мне постоянно звонят и спрашивают по поводу бывших игроков. К ним есть интерес из клубов как Первой лиги, так и УПЛ. Однако процесс их перехода еще не завершен», – рассказал наставник.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи
Битва за Матвея. На Пономаренко претендуют четыре известных клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь объявила о подписании первого летнего новичка
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Валерий Куценко Тарас Дмитрук Максим Андрущенко Михаил Шершень Вадим Червак Владислав Семотюк свободный агент
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА отстранила азиатскую страну от международного футбола. Что случилось?
Футбол | 26 июня 2026, 15:23 0
ФИФА отстранила азиатскую страну от международного футбола. Что случилось?
ФИФА отстранила азиатскую страну от международного футбола. Что случилось?

Сборной и клубам из Непала запрещено участвовать в международных соревнованиях

В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Бокс | 26 июня 2026, 11:33 2
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения

Деревянченко оценил возвращение Василия на профессиональный ринг

В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Футбол | 26.06.2026, 10:53
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
Теннис | 26.06.2026, 14:09
Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Волейбол | 25.06.2026, 19:00
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
побочный эффект дерибана ГОК со стороны кварталовцев
Ответить
0
Популярные новости
У Усика сделали официальное заявление относительно следующего боя
У Усика сделали официальное заявление относительно следующего боя
24.06.2026, 22:42
Бокс
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
24.06.2026, 20:42
Волейбол
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
25.06.2026, 06:19 2
Футбол
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
25.06.2026, 06:59 1
Футбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем