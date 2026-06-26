Тоттенхэм договорился с игроком о сумме в 120 млн евро
Тонали получит в новом клубе долгосрочный контракт и самую высокую зарплату
Лондонский «Тоттенхэм» договорился с 26-летним опорным полузащитником «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали об условиях личного контракта.
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, руководство «шпор» предложило игроку контракт сроком до 2032 года и годовую зарплату в размере 12 миллионов евро – это самый высокий показатель среди игроков клуба. Журналист добавляет, что ключевую роль в переговорах сыграл итальянский тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби.
Теперь лондонцам остаётся договориться с «Ньюкаслом» о размере компенсации. «Сороки» хотят получить за своего игрока 120 миллионов евро.
🚨 Excl. - Total agreement between Sandro #Tonali and #Tottenham for a contract until 2032 (12M/year). #THFC are now confident to reach a deal with #Newcastle to sign the midfielder, who wants to leave #NUFC and has chosen to join #Spurs (Roberto #DeZerbi had a key-role) https://t.co/cDV9xbDhuf— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2026
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