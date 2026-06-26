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  4. Тоттенхэм договорился с игроком о сумме в 120 млн евро
Англия
26 июня 2026, 18:36 |
559
0

Тоттенхэм договорился с игроком о сумме в 120 млн евро

Тонали получит в новом клубе долгосрочный контракт и самую высокую зарплату

26 июня 2026, 18:36 |
559
0
Тоттенхэм договорился с игроком о сумме в 120 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали
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Лондонский «Тоттенхэм» договорился с 26-летним опорным полузащитником «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали об условиях личного контракта.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, руководство «шпор» предложило игроку контракт сроком до 2032 года и годовую зарплату в размере 12 миллионов евро – это самый высокий показатель среди игроков клуба. Журналист добавляет, что ключевую роль в переговорах сыграл итальянский тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби.

Теперь лондонцам остаётся договориться с «Ньюкаслом» о размере компенсации. «Сороки» хотят получить за своего игрока 120 миллионов евро.

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Сандро Тонали Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы Тоттенхэм Николо Скира
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
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