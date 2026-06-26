Тоттенхэм договорился с игроком о сумме в 120 млн евро

Лондонский «Тоттенхэм» договорился с 26-летним опорным полузащитником «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали об условиях личного контракта.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, руководство «шпор» предложило игроку контракт сроком до 2032 года и годовую зарплату в размере 12 миллионов евро – это самый высокий показатель среди игроков клуба. Журналист добавляет, что ключевую роль в переговорах сыграл итальянский тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби.

Теперь лондонцам остаётся договориться с «Ньюкаслом» о размере компенсации. «Сороки» хотят получить за своего игрока 120 миллионов евро.