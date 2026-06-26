Жеребьевка Уимблдона-2026: кто у Синнера, Зверева и Джоковича?

26 июня состоялась жеребьевка Уимблдонского турнира 2026 в мужском одиночном разряде.

Действующий чемпион, первый сеяный и лидер рейтинга АТР Янник Синнер в первом раунде сыграет против серба Миомира Кецмановича (АТР 51).

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Второй сеяный, немец Александр Зверев (ATP 3) на старте мейджора встретится с бельгийцем Александером Блоксом (АТР 37).

Третий сеяный, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (ATP 4) сыграет с представителем Казахстана Александром Шевченко (ATP 98).

Американец Бен Шелтон (ATP 5), который получил четвертый номер посева, в первом круге сыграет с представителем Финляндии Отто Виртаненом (ATP 137).

Легендарный серб Новак Джокович (ATP 8), который семь раз выигрывал трофей Уимблдона, в первом круге поборется против китайца У Ибина (ATP 99).

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [8]

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [8] Феликс Оже-Альяссим [3] – Новак Джокович [5]

Феликс Оже-Альяссим [3] – Новак Джокович [5] Алекс де Минаур [5] – Бен Шелтон [4]

Алекс де Минаур [5] – Бен Шелтон [4] Тейлор Фритц [6] – Александр Зверев [2]

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в понедельник, 29 июня. Финал запланирован на 12 июля.

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