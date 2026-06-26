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Уимблдон
26 июня 2026, 15:06 | Обновлено 26 июня 2026, 16:22
397
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Жеребьевка Уимблдона-2026: кто у Синнера, Зверева и Джоковича?

26 июня состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда

26 июня 2026, 15:06 | Обновлено 26 июня 2026, 16:22
397
3 Comments
Жеребьевка Уимблдона-2026: кто у Синнера, Зверева и Джоковича?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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26 июня состоялась жеребьевка Уимблдонского турнира 2026 в мужском одиночном разряде.

Действующий чемпион, первый сеяный и лидер рейтинга АТР Янник Синнер в первом раунде сыграет против серба Миомира Кецмановича (АТР 51).

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Второй сеяный, немец Александр Зверев (ATP 3) на старте мейджора встретится с бельгийцем Александером Блоксом (АТР 37).

Третий сеяный, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (ATP 4) сыграет с представителем Казахстана Александром Шевченко (ATP 98).

Американец Бен Шелтон (ATP 5), который получил четвертый номер посева, в первом круге сыграет с представителем Финляндии Отто Виртаненом (ATP 137).

Легендарный серб Новак Джокович (ATP 8), который семь раз выигрывал трофей Уимблдона, в первом круге поборется против китайца У Ибина (ATP 99).

Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [8]
  • Феликс Оже-Альяссим [3] – Новак Джокович [5]
  • Алекс де Минаур [5] – Бен Шелтон [4]
  • Тейлор Фритц [6] – Александр Зверев [2]

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в понедельник, 29 июня. Финал запланирован на 12 июля.

Сетка Уимблдона-2026

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Уимблдон-2026 Янник Синнер Александр Зверев Новак Джокович Бен Шелтон Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Алекс де Минаур Тейлор Фритц жеребьевка
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Орги тепер можуть примусити замовкнути всіх скептиків, які сумніваються в сліпоті жеребу, одним залізобетонним аргументом: Фріц - Дрейпер. Бо ким же треба бути, щоб підкласти своїй основній зірці та головній надії таку свиню?)
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Показать Скрыть 1 ответ
У Шелтона непогана сітка. Увесь час усі очікують від нього прориву, але весь час чогось йому не вистачає. Зараз саме час, щоб виходити й показувати максимум. 
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