Жеребьевка Уимблдона-2026: кто у Синнера, Зверева и Джоковича?
26 июня состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда
26 июня состоялась жеребьевка Уимблдонского турнира 2026 в мужском одиночном разряде.
Действующий чемпион, первый сеяный и лидер рейтинга АТР Янник Синнер в первом раунде сыграет против серба Миомира Кецмановича (АТР 51).
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Второй сеяный, немец Александр Зверев (ATP 3) на старте мейджора встретится с бельгийцем Александером Блоксом (АТР 37).
Третий сеяный, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (ATP 4) сыграет с представителем Казахстана Александром Шевченко (ATP 98).
Американец Бен Шелтон (ATP 5), который получил четвертый номер посева, в первом круге сыграет с представителем Финляндии Отто Виртаненом (ATP 137).
Легендарный серб Новак Джокович (ATP 8), который семь раз выигрывал трофей Уимблдона, в первом круге поборется против китайца У Ибина (ATP 99).
Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [8]
- Феликс Оже-Альяссим [3] – Новак Джокович [5]
- Алекс де Минаур [5] – Бен Шелтон [4]
- Тейлор Фритц [6] – Александр Зверев [2]
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в понедельник, 29 июня. Финал запланирован на 12 июля.
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