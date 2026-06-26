Новый скандал с Вальверде. Бьелса обвинил игроков Уругвая в бунте
Игроки «небесно-голубых» недовольны действиями тренера
В сборной Уругвая в ходе выступлений на ЧМ-2026 назревает огромный скандал.
После двух туров группового этапа турнира команда Марсело Бьелсы занимает второе место в группе H, но имеет в своём активе лишь два очка. В заключительном матче уругвайцы сыграют против Испании, и если проиграют, то могут вылететь с чемпионата мира (при условии, что Саудовская Аравия обыграет Кабо-Верде).
Источники сообщают, что на этом фоне игроки сборной Уругвая выражают серьёзное недовольство работой тренерского штаба. Федерико Вальверде и другие футболисты жалуются на тактику Бьелсы и считают его тренировки слишком интенсивными. Это уже привело к некоторым травмам.
Сообщается, что команда хочет играть против Испании в оборонительном стиле с низким блоком, полагаясь на контратаки. Бьелса же предлагает совершенно иной формат игры.
По данным СМИ, тренер недавно собрал команду и в течение 48 минут критиковал футболистов, обвиняя некоторых из них в попытках заставить его уйти с поста. Очевидцы этой беседы отмечают, что специалист даже не смотрел на игроков, опустив глаза вниз.
Как известно, в прошлом сезоне Вальверде был одним из лидеров «Реала», открыто выступивших против бывшего тренера команды Хаби Алонсо. В итоге специалист был вынужден покинуть клуб.
Матч Уругвай – Испания состоится в ночь на 27 июня. Начало встречи – в 03:00.
🚨🇺🇾 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Much tension inside Uruguay's camp!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 26, 2026
Fede Valverde and other payers have started to complain about Marcelo Bielsa's tactics!
They also believe that the training sessions are too intense which caused injuries.
They want to play with a low block against… pic.twitter.com/jdcKDu024i
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