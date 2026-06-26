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Чемпионат мира
26 июня 2026, 17:34 | Обновлено 26 июня 2026, 17:36
415
0

Новый скандал с Вальверде. Бьелса обвинил игроков Уругвая в бунте

Игроки «небесно-голубых» недовольны действиями тренера

26 июня 2026, 17:34 | Обновлено 26 июня 2026, 17:36
415
0
Новый скандал с Вальверде. Бьелса обвинил игроков Уругвая в бунте
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Уругвая
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В сборной Уругвая в ходе выступлений на ЧМ-2026 назревает огромный скандал.

После двух туров группового этапа турнира команда Марсело Бьелсы занимает второе место в группе H, но имеет в своём активе лишь два очка. В заключительном матче уругвайцы сыграют против Испании, и если проиграют, то могут вылететь с чемпионата мира (при условии, что Саудовская Аравия обыграет Кабо-Верде).

Источники сообщают, что на этом фоне игроки сборной Уругвая выражают серьёзное недовольство работой тренерского штаба. Федерико Вальверде и другие футболисты жалуются на тактику Бьелсы и считают его тренировки слишком интенсивными. Это уже привело к некоторым травмам.

Сообщается, что команда хочет играть против Испании в оборонительном стиле с низким блоком, полагаясь на контратаки. Бьелса же предлагает совершенно иной формат игры.

По данным СМИ, тренер недавно собрал команду и в течение 48 минут критиковал футболистов, обвиняя некоторых из них в попытках заставить его уйти с поста. Очевидцы этой беседы отмечают, что специалист даже не смотрел на игроков, опустив глаза вниз.

Как известно, в прошлом сезоне Вальверде был одним из лидеров «Реала», открыто выступивших против бывшего тренера команды Хаби Алонсо. В итоге специалист был вынужден покинуть клуб.

Матч Уругвай – Испания состоится в ночь на 27 июня. Начало встречи – в 03:00.

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Федерико Вальверде Марсело Бьелса сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу скандал
Андрей Плыгун Источник
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