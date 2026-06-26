Тренер-рекордсмен завершил выступление на мундиале
Дик Адвокат провел последний матч на чемпионатах мира в 78 лет 271 день
Сборная Кюрасао, проиграв Кот-д’Ивуару (0:2), завершила выступление на ЧМ-2026. А вместе с ней и наставник «Синей волны» – самый старший тренер в истории финальных турниров чемпионатов мира нидерландец Дик Адвокат. Свой последний матч на мундиалях он провел в 78 лет 271 день, побив рекорд, установленный на ЧМ-2010 Отто Рехагелем без малого на 7 лет.
Достижение Рехагеля, к слову, превзошли еще три тренера команд-участниц нынешнего чемпионата. Это чех Мирослав Коубек, наставник ЮАР бельгиец Хуго Брос и «коуч» Ганы португалец Карлуш Кейруш.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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