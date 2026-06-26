Тренер-рекордсмен завершил выступление на мундиале

Сборная Кюрасао, проиграв Кот-д’Ивуару (0:2), завершила выступление на ЧМ-2026. А вместе с ней и наставник «Синей волны» – самый старший тренер в истории финальных турниров чемпионатов мира нидерландец Дик Адвокат. Свой последний матч на мундиалях он провел в 78 лет 271 день, побив рекорд, установленный на ЧМ-2010 Отто Рехагелем без малого на 7 лет.

Достижение Рехагеля, к слову, превзошли еще три тренера команд-участниц нынешнего чемпионата. Это чех Мирослав Коубек, наставник ЮАР бельгиец Хуго Брос и «коуч» Ганы португалец Карлуш Кейруш.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ