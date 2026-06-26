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Чемпионат мира
26 июня 2026, 12:58 | Обновлено 26 июня 2026, 13:04
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0

Эквадор добыл одну из самых «медленных» волевых побед на ЧМ

Южноамериканцам понадобилось 75 минут, чтобы выйти вперед после пропущенного гола

26 июня 2026, 12:58 | Обновлено 26 июня 2026, 13:04
131
0
Эквадор добыл одну из самых «медленных» волевых побед на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Эквадора стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории финальных турниров чемпионатов мира. Чтобы выйти вперед после пропущенного на 2-й минуте мяча в матче с Германией (2:1), подопечным Себастьяна Беккасесе потребовалось 75 минут.

В основное время матчей больше времени на отыгрыш потратила только Швейцария в поединке с Сербией на ЧМ-2018 – 85 минут и ФРГ в финальной игре ЧМ-1954 с Венгрией – 76.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты ЧМ-2026 по футболу сборная Эквадора по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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