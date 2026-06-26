Эквадор добыл одну из самых «медленных» волевых побед на ЧМ

Сборная Эквадора стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории финальных турниров чемпионатов мира. Чтобы выйти вперед после пропущенного на 2-й минуте мяча в матче с Германией (2:1), подопечным Себастьяна Беккасесе потребовалось 75 минут.

В основное время матчей больше времени на отыгрыш потратила только Швейцария в поединке с Сербией на ЧМ-2018 – 85 минут и ФРГ в финальной игре ЧМ-1954 с Венгрией – 76.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ