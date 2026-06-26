Шахтер готовится заключить громкую сделку в Англии

Лондонский «Брентфорд» ведет переговоры с донецким «Шахтером» о возможном проведении домашних матчей украинского клуба в Лиге чемпионов УЕФА на стадионе «Гтех Комьюнити» в сезоне 2026/27.

По информации BBC Sport, «Шахтер» рассматривает несколько вариантов арен в Великобритании и Германии, однако окончательное решение о месте проведения матчей еще не принято.

Представитель «Шахтера» прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Шахтер» в настоящее время ведет переговоры с несколькими стадионами в Великобритании и Германии, чтобы обеспечить проведение матчей Лиги чемпионов в следующем сезоне. Мы не будем комментировать этот процесс до момента принятия официального решения, которое будет объявлено в ближайшее время».

Ранее «Шахтер» проводил домашние матчи еврокубков в Польше и Германии. Стадион «Брентфорда» соответствует требованиям УЕФА и уже принимал международные матчи.