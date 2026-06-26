Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джокер сборной Германии объяснил поражение от Эквадора
Чемпионат мира
26 июня 2026, 12:59 |
418
0

Джокер сборной Германии объяснил поражение от Эквадора

Дениз Ундав считает, что Эквадор играл агрессивнее и острее

26 июня 2026, 12:59 |
418
0
Джокер сборной Германии объяснил поражение от Эквадора
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав прокомментировал поражение от национальной сборной Эквадора (1:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Эквадор играл агрессивнее и острее, чем мы. Нам следует извлечь из этого уроки и сделать правильные выводы. Мы не играли так прямолинейно и не создали столько моментов. Нам нужно играть лучше и совершенствоваться. Но нет времени зацикливаться на этом — уже в понедельник мы снова выходим на поле».

Эквадор набрал необходимые три очка и вышел в плей-офф с 3-го места в группе с 4 набранными очками. Германия, несмотря на поражение, заняла первое место с 6 очками и также сыграет в 1/16 финала.

По теме:
«Это тренерская находка». Маркевич оценил главное открытие ЧМ-2026
Тренер-рекордсмен завершил выступление на мундиале
Капитан Туниса, забив в свои ворота, повторил «рекорд» Сеада Колошинаца
сборная Германии по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу Дениз Ундав
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Футбол | 26 июня 2026, 08:56 6
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки

Хоселу – о проблеме «Реала»

Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Волейбол | 25 июня 2026, 19:00 67
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций

«Сине-желтые» уверенно победили Италию

Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет
Другие виды | 26.06.2026, 05:42
Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет
Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет
Поражение Бундестим, волейболисты разгромили Италию, драма в баскетболе
Футбол | 26.06.2026, 11:49
Поражение Бундестим, волейболисты разгромили Италию, драма в баскетболе
Поражение Бундестим, волейболисты разгромили Италию, драма в баскетболе
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Футбол | 26.06.2026, 08:06
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
25.06.2026, 07:37 6
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 142
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем