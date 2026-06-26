Джокер сборной Германии объяснил поражение от Эквадора

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав прокомментировал поражение от национальной сборной Эквадора (1:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Эквадор играл агрессивнее и острее, чем мы. Нам следует извлечь из этого уроки и сделать правильные выводы. Мы не играли так прямолинейно и не создали столько моментов. Нам нужно играть лучше и совершенствоваться. Но нет времени зацикливаться на этом — уже в понедельник мы снова выходим на поле».

Эквадор набрал необходимые три очка и вышел в плей-офф с 3-го места в группе с 4 набранными очками. Германия, несмотря на поражение, заняла первое место с 6 очками и также сыграет в 1/16 финала.