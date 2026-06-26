Моуриньо выдвинул Реалу два требования по летним трансферам

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо требует от руководства клуба усилить как минимум две позиции в составе «сливочных».

По данным инсайдеров, португальский специалист хочет, чтобы летом команду пополнили ещё один центральный защитник и центральный полузащитник, играющий в стиле Луки Модрича.

После возвращения Моуриньо в Мадрид «Реал» уже успел объявить о подписании двух защитников (Марк Кукурелья и Ибраима Конате), а также одного атакующего полузащитника (Бернарду Силва). Трансфер правого флангового защитника Дензела Дюмфриса находится на финальной стадии.