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  4. Моуриньо выдвинул Реалу два требования по летним трансферам
Испания
26 июня 2026, 13:39 |
131
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Моуриньо выдвинул Реалу два требования по летним трансферам

Португалец хочет усилить оборону и центр поля

26 июня 2026, 13:39 |
131
0
Моуриньо выдвинул Реалу два требования по летним трансферам
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо требует от руководства клуба усилить как минимум две позиции в составе «сливочных».

По данным инсайдеров, португальский специалист хочет, чтобы летом команду пополнили ещё один центральный защитник и центральный полузащитник, играющий в стиле Луки Модрича.

После возвращения Моуриньо в Мадрид «Реал» уже успел объявить о подписании двух защитников (Марк Кукурелья и Ибраима Конате), а также одного атакующего полузащитника (Бернарду Силва). Трансфер правого флангового защитника Дензела Дюмфриса находится на финальной стадии.

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Жозе Моуриньо Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: Marca
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