Моуриньо выдвинул Реалу два требования по летним трансферам
Португалец хочет усилить оборону и центр поля
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо требует от руководства клуба усилить как минимум две позиции в составе «сливочных».
По данным инсайдеров, португальский специалист хочет, чтобы летом команду пополнили ещё один центральный защитник и центральный полузащитник, играющий в стиле Луки Модрича.
После возвращения Моуриньо в Мадрид «Реал» уже успел объявить о подписании двух защитников (Марк Кукурелья и Ибраима Конате), а также одного атакующего полузащитника (Бернарду Силва). Трансфер правого флангового защитника Дензела Дюмфриса находится на финальной стадии.
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