Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки

Испанский нападающий Хоселу, ставший героем «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов 2023/24, призвал лишить молодых футболистов клуба капитанской повязки, включая Андрея Лунина.

«Я думаю, что в раздевалке нужно навести порядок. Не думаю, что сейчас понятно, кто номер один в команде. В составе всегда был номер один, люди, пользующиеся авторитетом в раздевалке, и я думаю, что именно этого не хватает. Винисиус, Лунин и Вальверде — очень молодые капитаны.

Реалу нужны опытные игроки, которые имеют мужество сказать: «Эй, хватит». В конце концов, в раздевалке нужна серьезность. Я думаю, что именно этого не хватает, — заявил он.