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  4. Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Испания
25 июня 2026, 20:24 |
1278
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Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки

Хоселу – о проблеме «Реала»

25 июня 2026, 20:24 |
1278
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Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Испанский нападающий Хоселу, ставший героем «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов 2023/24, призвал лишить молодых футболистов клуба капитанской повязки, включая Андрея Лунина.

«Я думаю, что в раздевалке нужно навести порядок. Не думаю, что сейчас понятно, кто номер один в команде. В составе всегда был номер один, люди, пользующиеся авторитетом в раздевалке, и я думаю, что именно этого не хватает. Винисиус, Лунин и Вальверде — очень молодые капитаны.

Реалу нужны опытные игроки, которые имеют мужество сказать: «Эй, хватит». В конце концов, в раздевалке нужна серьезность. Я думаю, что именно этого не хватает, — заявил он.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Мальорка - Реал Хоселу капитан
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
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Ще один дебільний заголовок статті від спіртусів)))
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Пропоную в кінці року оголосити опитування на найлибільніший заголовок від Sport.ua!!!
Кожен охочий читач може написати свій варіант....
Хоча, з іншого боку, такими темпами за рік тут простіше буде порахувати НЕдибільні заголовки...
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