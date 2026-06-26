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Чемпионат мира
26 июня 2026, 14:55 | Обновлено 26 июня 2026, 15:11
651
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Тренер сборной США обиделся: «Вы нас даже не поздравили. Это грустно»

Почеттино ожидал поздравлений

26 июня 2026, 14:55 | Обновлено 26 июня 2026, 15:11
651
1 Comments
Тренер сборной США обиделся: «Вы нас даже не поздравили. Это грустно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
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Наставник сборной США Маурисио Почеттино досрочно покинул пресс-конференцию после матча ЧМ-2026 с Турцией (2:3), так как расстроился из-за вопросов журналистов.

«Вопросы журналистов немного странные. Вы нас даже не поздравили с победой в группе. Это грустно. Такое ощущение, что это Турция вышла дальше, а США закончили турнир».

«А мы выиграли группу», – сказал Почеттино.

В плей-офф США сыграют против Боснии и Герцеговины.

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Маурисио Почеттино сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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Чого ж вони там у США всі такі вразливі. Почеттіно не привітали. Трампу Україна мало дякувала..
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