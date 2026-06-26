Чемпионат мира26 июня 2026, 14:55 | Обновлено 26 июня 2026, 15:11
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Тренер сборной США обиделся: «Вы нас даже не поздравили. Это грустно»
Почеттино ожидал поздравлений
26 июня 2026, 14:55 | Обновлено 26 июня 2026, 15:11
651
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Наставник сборной США Маурисио Почеттино досрочно покинул пресс-конференцию после матча ЧМ-2026 с Турцией (2:3), так как расстроился из-за вопросов журналистов.
«Вопросы журналистов немного странные. Вы нас даже не поздравили с победой в группе. Это грустно. Такое ощущение, что это Турция вышла дальше, а США закончили турнир».
«А мы выиграли группу», – сказал Почеттино.
В плей-офф США сыграют против Боснии и Герцеговины.
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Комментарии 1
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Чого ж вони там у США всі такі вразливі. Почеттіно не привітали. Трампу Україна мало дякувала..
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