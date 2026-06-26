Тренер сборной США обиделся: «Вы нас даже не поздравили. Это грустно»

Наставник сборной США Маурисио Почеттино досрочно покинул пресс-конференцию после матча ЧМ-2026 с Турцией (2:3), так как расстроился из-за вопросов журналистов.

«Вопросы журналистов немного странные. Вы нас даже не поздравили с победой в группе. Это грустно. Такое ощущение, что это Турция вышла дальше, а США закончили турнир».

«А мы выиграли группу», – сказал Почеттино.

В плей-офф США сыграют против Боснии и Герцеговины.