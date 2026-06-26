Беспроигрышная серия Японии против европейских сборных достигла 11 матчей

Сборная Японии, сыграв вничью со сборной Швеции со счетом 1:1 в поединке третьего тура ЧМ-2026, продлила свою беспроигрышную серию против европейских сборных в игровое время до 11 матчей во всех турнирах.

Беспроигрышная серия сборной Японии против европейских сборных в игровое время во всех турнирах (11)

2026: ЧМ, Швеция – 1:1

2026: ЧМ, Нидерланды – 2:2

2026: ТМ, Исландия – 1:0

2026: ТМ, Англия – 1:0

2026: ТМ, Шотландия – 1:0

2023: ТМ, Турция – 4:2

2023: ТМ, Германия – 4:1

2022: ЧМ, Хорватия – 1:1

2022: ЧМ, Испания – 2:1

2022: ЧМ, Германия – 2:1

2021: ТМ, Сербия – 1:0

Последней европейской сборной, победившей Японию в основное время, была Бельгия в 2018 году на чемпионате мира.