Чемпионат мира26 июня 2026, 10:56 |
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Беспроигрышная серия Японии против европейских сборных достигла 11 матчей
Вспомним все результаты матчей японцев в данной серии в игровое время
26 июня 2026, 10:56 |
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Сборная Японии, сыграв вничью со сборной Швеции со счетом 1:1 в поединке третьего тура ЧМ-2026, продлила свою беспроигрышную серию против европейских сборных в игровое время до 11 матчей во всех турнирах.
Беспроигрышная серия сборной Японии против европейских сборных в игровое время во всех турнирах (11)
- 2026: ЧМ, Швеция – 1:1
- 2026: ЧМ, Нидерланды – 2:2
- 2026: ТМ, Исландия – 1:0
- 2026: ТМ, Англия – 1:0
- 2026: ТМ, Шотландия – 1:0
- 2023: ТМ, Турция – 4:2
- 2023: ТМ, Германия – 4:1
- 2022: ЧМ, Хорватия – 1:1
- 2022: ЧМ, Испания – 2:1
- 2022: ЧМ, Германия – 2:1
- 2021: ТМ, Сербия – 1:0
Последней европейской сборной, победившей Японию в основное время, была Бельгия в 2018 году на чемпионате мира.
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