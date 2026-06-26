Чемпионат мира26 июня 2026, 10:35 | Обновлено 26 июня 2026, 12:00
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ФОТО. Назван лучший игрок матча Парагвай – Австралия
Награду получил Эйден О'Нил
26 июня 2026, 10:35 | Обновлено 26 июня 2026, 12:00
88
0
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Полузащитник сборной Австралии Эйден О'Нил признан лучшим игроком в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с Парагваем.
Поединок завершился нулевой ничьей, благодаря которой обе команды вышли в плей-офф мундиаля.
На поле хавбек вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут. Он совершил 4 отбора, выиграл 7 дуэлей из 12, совершил 5 подборов, 15 раз потерял мяч. Точность его передач составила 83%.
ФОТО. Назван лучший игрок матча Парагвай – Австралия
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