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Чемпионат мира
26 июня 2026, 10:35 | Обновлено 26 июня 2026, 12:00
88
0

ФОТО. Назван лучший игрок матча Парагвай – Австралия

Награду получил Эйден О'Нил

26 июня 2026, 10:35 | Обновлено 26 июня 2026, 12:00
88
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча Парагвай – Австралия
Getty Images/Global Images Ukraine. Эйден О'Нил
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Полузащитник сборной Австралии Эйден О'Нил признан лучшим игроком в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с Парагваем.

Поединок завершился нулевой ничьей, благодаря которой обе команды вышли в плей-офф мундиаля.

На поле хавбек вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут. Он совершил 4 отбора, выиграл 7 дуэлей из 12, совершил 5 подборов, 15 раз потерял мяч. Точность его передач составила 83%.

ФОТО. Назван лучший игрок матча Парагвай – Австралия

Getty Images/Global Images Ukraine. Эйден О'Нил
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