Полузащитник сборной Австралии Эйден О'Нил признан лучшим игроком в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с Парагваем.

Поединок завершился нулевой ничьей, благодаря которой обе команды вышли в плей-офф мундиаля.

На поле хавбек вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут. Он совершил 4 отбора, выиграл 7 дуэлей из 12, совершил 5 подборов, 15 раз потерял мяч. Точность его передач составила 83%.

ФОТО. Назван лучший игрок матча Парагвай – Австралия