Кот-д'Ивуар стал восьмой африканской сборной, вышедшей в плей-офф ЧМ

Кот-д'Ивуар стал восьмой в истории африканской сборной, преодолевшей групповой этап чемпионатов мира и вышедшей в плей-офф соревнований.

Случилось это после победы «слонов» над сборной Кюрасао со счетом 2:0.

По этому поводу вспомним все африканские сборные, которым в разное время покорилось данное достижение.

Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира

3 – Нигерия

3 – Марокко

2 – Сенегал

2 – Гана

1 – Камерун

1 – Алжир

1 – ЮАР

1 – Кот-д'Ивуар

Отметим также, что Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф чемпионатов мира с четвертой попытки. В 2006, 2010 и 2014 годах «слоны» не выходили из группы.