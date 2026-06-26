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Чемпионат мира
26 июня 2026, 10:19 |
101
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Кот-д'Ивуар стал восьмой африканской сборной, вышедшей в плей-офф ЧМ

Вспомним всех представителей Африки, кому подчинялось подобное достижение

26 июня 2026, 10:19 |
101
0
Кот-д'Ивуар стал восьмой африканской сборной, вышедшей в плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Кот-д'Ивуар стал восьмой в истории африканской сборной, преодолевшей групповой этап чемпионатов мира и вышедшей в плей-офф соревнований.

Случилось это после победы «слонов» над сборной Кюрасао со счетом 2:0.

По этому поводу вспомним все африканские сборные, которым в разное время покорилось данное достижение.

Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира

  • 3 – Нигерия
  • 3 – Марокко
  • 2 – Сенегал
  • 2 – Гана
  • 1 – Камерун
  • 1 – Алжир
  • 1 – ЮАР
  • 1 – Кот-д'Ивуар

Отметим также, что Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф чемпионатов мира с четвертой попытки. В 2006, 2010 и 2014 годах «слоны» не выходили из группы.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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