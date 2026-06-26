Кот-д'Ивуар стал восьмой африканской сборной, вышедшей в плей-офф ЧМ
Вспомним всех представителей Африки, кому подчинялось подобное достижение
Кот-д'Ивуар стал восьмой в истории африканской сборной, преодолевшей групповой этап чемпионатов мира и вышедшей в плей-офф соревнований.
Случилось это после победы «слонов» над сборной Кюрасао со счетом 2:0.
По этому поводу вспомним все африканские сборные, которым в разное время покорилось данное достижение.
Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира
- 3 – Нигерия
- 3 – Марокко
- 2 – Сенегал
- 2 – Гана
- 1 – Камерун
- 1 – Алжир
- 1 – ЮАР
- 1 – Кот-д'Ивуар
Отметим также, что Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф чемпионатов мира с четвертой попытки. В 2006, 2010 и 2014 годах «слоны» не выходили из группы.
🇨🇮 Ivory Coast are the eighth African nation to reach the knockout stages of the FIFA World Cup! https://t.co/5Nhr71bzBH— The European Football Express (@TheEuroFE) June 25, 2026
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