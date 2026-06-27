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  4. «Моя мечта – играть там». Хлань выбрал между сборными Украины и Польши
Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2026, 06:02 |
409
0

«Моя мечта – играть там». Хлань выбрал между сборными Украины и Польши

Максим отреагировал на информацию о возможной натурализации в польскую сборную

27 июня 2026, 06:02 |
409
0
«Моя мечта – играть там». Хлань выбрал между сборными Украины и Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань
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Украинский вингер Максим Хлань прокомментировал появившуюся в последнее время в СМИ информацию о его возможной натурализации и выступлениях за сборную Польши.

«Моя мечта – играть за сборную Украины. Я никогда не настраиваю себя на поражение и не думаю по принципу: если до 25 лет не заиграю, то перейду в другую сборную. Но если в течение нескольких лет мне не будут давать возможности развиваться, тогда в жизни могут произойти кардинальные изменения. В таком случае, возможно, такой вариант можно было бы рассмотреть.

Я и сам не знаю, как появилась эта новость. Думаю, это связано с тем, что нынешний тренер сборной Польши Ян Урбан ранее работал в «Гурнике» и внимательно следит за клубом. Возможно, он где-то сказал журналистам, что я хороший игрок. А дальше СМИ просто подхватили эту информацию и раздули её», – отметил украинский футболист.

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Ян Урбан сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу чемпионат Польши по футболу Гурник Забже Максим Хлань смена гражданства
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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