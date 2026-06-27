«Моя мечта – играть там». Хлань выбрал между сборными Украины и Польши

Украинский вингер Максим Хлань прокомментировал появившуюся в последнее время в СМИ информацию о его возможной натурализации и выступлениях за сборную Польши.

«Моя мечта – играть за сборную Украины. Я никогда не настраиваю себя на поражение и не думаю по принципу: если до 25 лет не заиграю, то перейду в другую сборную. Но если в течение нескольких лет мне не будут давать возможности развиваться, тогда в жизни могут произойти кардинальные изменения. В таком случае, возможно, такой вариант можно было бы рассмотреть.

Я и сам не знаю, как появилась эта новость. Думаю, это связано с тем, что нынешний тренер сборной Польши Ян Урбан ранее работал в «Гурнике» и внимательно следит за клубом. Возможно, он где-то сказал журналистам, что я хороший игрок. А дальше СМИ просто подхватили эту информацию и раздули её», – отметил украинский футболист.