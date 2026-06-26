Известны подробности по трансферу Эгиналду. Он намерен покинуть Шахтер

Бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду привлекает внимание клубов АПЛ и Ла Лиги.

По информации источника, серьезный интерес к 23-летнему футболисту проявляется «Эспаньол» и еще 1 клуб чемпионата Испании. Фаворитами в борьбе остаются представители АПЛ – «Эвертон», «Лидс» и «Фулхэм».

Сам бразилец хотел бы покинуть донецкий клуб и попробовать свои силы в Европе. «Горняки» готовы попрощаться с футболистом за 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Эгиналду 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 голами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» запланировал громкий трансфер из Европы.