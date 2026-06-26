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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 09:56 | Обновлено 26 июня 2026, 09:57
883
0

Известны подробности по трансферу Эгиналду. Он намерен покинуть Шахтер

Бразильский вингер привлекает внимание клубов АПЛ и Ла Лиги

26 июня 2026, 09:56 | Обновлено 26 июня 2026, 09:57
883
0
Известны подробности по трансферу Эгиналду. Он намерен покинуть Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду
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Бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду привлекает внимание клубов АПЛ и Ла Лиги.

По информации источника, серьезный интерес к 23-летнему футболисту проявляется «Эспаньол» и еще 1 клуб чемпионата Испании. Фаворитами в борьбе остаются представители АПЛ – «Эвертон», «Лидс» и «Фулхэм».

Сам бразилец хотел бы покинуть донецкий клуб и попробовать свои силы в Европе. «Горняки» готовы попрощаться с футболистом за 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Эгиналду 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 голами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» запланировал громкий трансфер из Европы.

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Эгиналду трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эспаньол Фулхэм Эвертон Лидс трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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