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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 23:22 | Обновлено 25 июня 2026, 23:31
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0

Шахтер запланировал громкий трансфер из Европы

Андре Луис может переехать в Украину

25 июня 2026, 23:22 | Обновлено 25 июня 2026, 23:31
380
0
Шахтер запланировал громкий трансфер из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Луис
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Донецкий «Шахтер» проявляет серьезный интерес к бразильскому вингеру Андре Луису, который в настоящее время выступает за греческий «Олимпиакос».

По информации источника, 24-летний футболист привлекает внимание сразу нескольких европейских клубов, а конкуренция за него растет.

Греческий клуб, в свою очередь, четко обозначил свою позицию — будут рассматриваться только предложения от 15 до 17 миллионов евро. В «Олимпиакосе» высоко оценивают уровень игрока и не планируют отпускать его за меньшую сумму.

Помимо «Шахтера», интерес к вингеру проявляют и турецкие клубы, в частности «Трабзонспор», который внимательно следит за ситуацией.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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