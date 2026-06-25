Шахтер запланировал громкий трансфер из Европы
Андре Луис может переехать в Украину
Донецкий «Шахтер» проявляет серьезный интерес к бразильскому вингеру Андре Луису, который в настоящее время выступает за греческий «Олимпиакос».
По информации источника, 24-летний футболист привлекает внимание сразу нескольких европейских клубов, а конкуренция за него растет.
Греческий клуб, в свою очередь, четко обозначил свою позицию — будут рассматриваться только предложения от 15 до 17 миллионов евро. В «Олимпиакосе» высоко оценивают уровень игрока и не планируют отпускать его за меньшую сумму.
Помимо «Шахтера», интерес к вингеру проявляют и турецкие клубы, в частности «Трабзонспор», который внимательно следит за ситуацией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первую очередь – надежду на лучшее для преданных поклонников «бело-синих»
Дениз Ундав находится в поле зрения мадридского «Реала»