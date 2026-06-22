Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Другие новости
22 июня 2026, 23:02 |
2099
3

Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина

Чигринский вскоре возглавит «Красаву»

22 июня 2026, 23:02 |
2099
3 Comments
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший защитник сборной Украины и «Шахтера» Дмитрий Чигринский может начать самостоятельную тренерскую карьеру уже в ближайшее время.

По информации источников, 39-летний специалист близок к назначению главным тренером кипрской «Красавы». Стороны находятся на финальной стадии переговоров и уже достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве.

Сообщается, что Чигринский дал согласие возглавить команду, а до официального оформления соглашения осталось уладить лишь отдельные формальности и подписать контракт.

Важную роль в переговорах сыграл президент клуба Евгений Савин, который лично занимался поиском нового наставника.

Напомним, «Красава» была основана Савиным в 2021 году. После переезда из России клуб базируется на Кипре, а по итогам сезона-2024/25 впервые в своей истории завоевал путевку в элитный дивизион страны.

По теме:
Шевченко выбрал нового тренера сборной Украины U-21 после отставки Мельгосы
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона сообщила о важном решении Ванату и Цыганкову
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг выбрал нового тренера: он вылетел из Ла Лиги
чемпионат Кипра по футболу Дмитрий Чигринский Красава Ипсонас Евгений Савин назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 22 июня 2026, 21:01 0
Аргентина – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аргентина – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026

Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Футбол | 22 июня 2026, 09:51 7
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова

Каталонский клуб будет вынужден продать игроков сборной Украины из-за сокращения бюджета

Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР
Футбол | 22.06.2026, 13:21
Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР
Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Футбол | 22.06.2026, 05:02
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Другие виды | 22.06.2026, 01:59
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Красава - правильный тип, осудил кремль и свалил. Обсирать это наша национальная забава и суперспособность, поэтому, предвосхищая хейт, желаю Чигринському - удачного старта!
Ответить
0
Чигринський - тренер?.. Подивимось, що він покаже...
Ответить
0
З нього такий тренер як з гівна куля)))
Ответить
0
Популярные новости
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 6
Футбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 4
Футбол
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
21.06.2026, 08:02 1
Бокс
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба объявили о объединении
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба объявили о объединении
20.06.2026, 19:35
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем