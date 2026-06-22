Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина

Бывший защитник сборной Украины и «Шахтера» Дмитрий Чигринский может начать самостоятельную тренерскую карьеру уже в ближайшее время.

По информации источников, 39-летний специалист близок к назначению главным тренером кипрской «Красавы». Стороны находятся на финальной стадии переговоров и уже достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве.

Сообщается, что Чигринский дал согласие возглавить команду, а до официального оформления соглашения осталось уладить лишь отдельные формальности и подписать контракт.

Важную роль в переговорах сыграл президент клуба Евгений Савин, который лично занимался поиском нового наставника.

Напомним, «Красава» была основана Савиным в 2021 году. После переезда из России клуб базируется на Кипре, а по итогам сезона-2024/25 впервые в своей истории завоевал путевку в элитный дивизион страны.