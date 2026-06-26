Звезда Реала признан лучшим игроком матча Турция – США на ЧМ-2026

Национальная сборная Турции обыграла сборную США в голевой перестрелке (3:2) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, но не смогла квалифицироваться в плей-офф Мундиаля.

Полузащитник турецкой сборной Арда Гюлер, отличившийся голом в матче против США, признан лучшим игроком матча Турция – США по версии ФИФА.

Национальная сборная Турции заняла последнее место в квартете D. Команда Винченцо Монтелли проиграла Австралии (0:2), Эквадору (0:1) и выиграла у США (3:2).