Чемпионат мира26 июня 2026, 09:18 |
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Звезда Реала признан лучшим игроком матча Турция – США на ЧМ-2026
Арда Гюлер получил престижную награду
26 июня 2026, 09:18 |
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Национальная сборная Турции обыграла сборную США в голевой перестрелке (3:2) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, но не смогла квалифицироваться в плей-офф Мундиаля.
Полузащитник турецкой сборной Арда Гюлер, отличившийся голом в матче против США, признан лучшим игроком матча Турция – США по версии ФИФА.
Национальная сборная Турции заняла последнее место в квартете D. Команда Винченцо Монтелли проиграла Австралии (0:2), Эквадору (0:1) и выиграла у США (3:2).
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