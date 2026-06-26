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  4. Звезда Реала признан лучшим игроком матча Турция – США на ЧМ-2026
Чемпионат мира
26 июня 2026, 09:18 |
657
0

Звезда Реала признан лучшим игроком матча Турция – США на ЧМ-2026

Арда Гюлер получил престижную награду

26 июня 2026, 09:18 |
657
0
Звезда Реала признан лучшим игроком матча Турция – США на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюллер
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Национальная сборная Турции обыграла сборную США в голевой перестрелке (3:2) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, но не смогла квалифицироваться в плей-офф Мундиаля.

Полузащитник турецкой сборной Арда Гюлер, отличившийся голом в матче против США, признан лучшим игроком матча Турция – США по версии ФИФА.

Национальная сборная Турции заняла последнее место в квартете D. Команда Винченцо Монтелли проиграла Австралии (0:2), Эквадору (0:1) и выиграла у США (3:2).

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Арда Гюлер сборная Турции по футболу сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу лучший игрок
Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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