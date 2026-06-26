Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Турция вырвала победу у США на 90+8-й минуте матча ЧМ-2026
Чемпионат мира
26 июня 2026, 07:26 | Обновлено 26 июня 2026, 07:50
454
0

ВИДЕО. Как Турция вырвала победу у США на 90+8-й минуте матча ЧМ-2026

В конце поединка 3-го тура группы D, который ни на что не влиял, отличился Каан Айхан

26 июня 2026, 07:26 | Обновлено 26 июня 2026, 07:50
454
0
ВИДЕО. Как Турция вырвала победу у США на 90+8-й минуте матча ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

26 июня сборная Турции переиграла США в матче последнего, 3-го тура группы D чемпионата мира 2026.

На 90+8-й минуте победный гол для подопечных Винченцо Монтеллы забил Каан Айхан – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помио Айхана, в составе Турции также отличились Арда Гюлер и Барыш Йылмаз. У США голы оформили Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.

Этот поединок не имел никакого турнирного значения. Американцы вышли в плей-офф мундиаля с первого места с 6 очками, а турки с 3 набранными баллами покинули мундиаль.

❗️ ВИДЕО. Как Турция вырвала победу у США на 90+8-й минуте матча ЧМ-2026

По теме:
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
Арда ГЮЛЕР: «Что бы критики ни говорили, они правы»
Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»
Каан Айхан сборная Турции по футболу сборная США по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Футбол | 25 июня 2026, 10:31 10
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира

Международная федерация футбола пригласила команду U-15 на турнир в Азербайджане

Обновлен рейтинг Золотого мяча после пяти голов Месси на ЧМ-2026
Футбол | 25 июня 2026, 07:02 2
Обновлен рейтинг Золотого мяча после пяти голов Месси на ЧМ-2026
Обновлен рейтинг Золотого мяча после пяти голов Месси на ЧМ-2026

Аргентинец поднялся на четвертое место

Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Волейбол | 25.06.2026, 19:00
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Историческая победа в погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию
Футбол | 26.06.2026, 00:58
Историческая победа в погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию
Историческая победа в погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию
Пономаренко начал переговоры с 26-кратным чемпионом по поводу трансфера
Футбол | 26.06.2026, 06:02
Пономаренко начал переговоры с 26-кратным чемпионом по поводу трансфера
Пономаренко начал переговоры с 26-кратным чемпионом по поводу трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 8
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
25.06.2026, 06:56 7
Бокс
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем