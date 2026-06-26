26 июня сборная Турции переиграла США в матче последнего, 3-го тура группы D чемпионата мира 2026.

На 90+8-й минуте победный гол для подопечных Винченцо Монтеллы забил Каан Айхан – 3:2.

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Помио Айхана, в составе Турции также отличились Арда Гюлер и Барыш Йылмаз. У США голы оформили Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.

Этот поединок не имел никакого турнирного значения. Американцы вышли в плей-офф мундиаля с первого места с 6 очками, а турки с 3 набранными баллами покинули мундиаль.

❗️ ВИДЕО. Как Турция вырвала победу у США на 90+8-й минуте матча ЧМ-2026