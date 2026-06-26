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Чемпионат мира
26 июня 2026, 07:10 | Обновлено 26 июня 2026, 07:19
331
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Таблица ЧМ-2026. Австралия вслед за США пробилась в плей-офф из группы D

Сборная Парагвая с 4 очками с большой долей вероятности также сыграет в 1/16 финала

26 июня 2026, 07:10 | Обновлено 26 июня 2026, 07:19
331
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Таблица ЧМ-2026. Австралия вслед за США пробилась в плей-офф из группы D
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26 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи третьего тура в группе D.

В плей-офф из квартета D вышли сборные США и Австралии.

В последнме туре американцы проиграли Турции (2:3), а австралийцы расписали мировую с Парагваем (0:0).

  • Итоговая таблица группы D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)

Австралия опередила Парагвай благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Парагвай с 4 очками, скорее всего, также сыграет в 1/16 финала, поскольку почти со 100% вероятностью окажется в топ-8 рейтинга третьих мест.

новость дополняется...

Таблица группы D

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 3 2 0 1 8 - 4 26.06.26 Турция 3:2 США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай 6
2 Австралия 3 1 1 1 2 - 2 26.06.26 Парагвай 0:0 Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция 4
3 Парагвай 3 1 1 1 2 - 4 26.06.26 Парагвай 0:0 Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 4
4 Турция 3 1 0 2 3 - 5 26.06.26 Турция 3:2 США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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