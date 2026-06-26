Таблица ЧМ-2026. Австралия вслед за США пробилась в плей-офф из группы D

26 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи третьего тура в группе D.

В плей-офф из квартета D вышли сборные США и Австралии.

В последнме туре американцы проиграли Турции (2:3), а австралийцы расписали мировую с Парагваем (0:0).

Итоговая таблица группы D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)

Австралия опередила Парагвай благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Парагвай с 4 очками, скорее всего, также сыграет в 1/16 финала, поскольку почти со 100% вероятностью окажется в топ-8 рейтинга третьих мест.

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Таблица группы D