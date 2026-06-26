Таблица ЧМ-2026. Австралия вслед за США пробилась в плей-офф из группы D
Сборная Парагвая с 4 очками с большой долей вероятности также сыграет в 1/16 финала
26 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи третьего тура в группе D.
В плей-офф из квартета D вышли сборные США и Австралии.
В последнме туре американцы проиграли Турции (2:3), а австралийцы расписали мировую с Парагваем (0:0).
- Итоговая таблица группы D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)
Австралия опередила Парагвай благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.
Парагвай с 4 очками, скорее всего, также сыграет в 1/16 финала, поскольку почти со 100% вероятностью окажется в топ-8 рейтинга третьих мест.
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Таблица группы D
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|26.06.26 Турция 3:2 США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|6
|2
|Австралия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|26.06.26 Парагвай 0:0 Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|4
|3
|Парагвай
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|26.06.26 Парагвай 0:0 Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|4
|4
|Турция
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|26.06.26 Турция 3:2 США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|3
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