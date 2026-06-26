ВИДЕО. Сборная США снова забила Турции на старте тайма и сравняла счет
Себастьян Берхалтер оформил второй гол в ворота соперников на 49-й минуте матча ЧМ-2026
Сборная США сравняла счет в матче 3-го тура группы D чемпионата мира 2026 против Турции.
На 49-й минуте в ворота турков отличился Себастьян Берхалтер, который сделал счет 2:2.
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Американцы снова сумели забить на старте тайма – на 3-й минуте встречи мяч оформил Остон Трасти.
Этот поединок не имеет никакого турнирного значения – США досрочно выиграла группу D, а Турция потеряла шансы на плей-офф.
Встреча Турции и США проходит 26 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 05:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Сборная США снова забила Турции на старте тайма и сравняла счет
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