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Чемпионат мира
26 июня 2026, 06:18 | Обновлено 26 июня 2026, 06:32
179
0

ВИДЕО. Сборная США снова забила Турции на старте тайма и сравняла счет

Себастьян Берхалтер оформил второй гол в ворота соперников на 49-й минуте матча ЧМ-2026

26 июня 2026, 06:18 | Обновлено 26 июня 2026, 06:32
179
0
ВИДЕО. Сборная США снова забила Турции на старте тайма и сравняла счет
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США сравняла счет в матче 3-го тура группы D чемпионата мира 2026 против Турции.

На 49-й минуте в ворота турков отличился Себастьян Берхалтер, который сделал счет 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Американцы снова сумели забить на старте тайма – на 3-й минуте встречи мяч оформил Остон Трасти.

Этот поединок не имеет никакого турнирного значения – США досрочно выиграла группу D, а Турция потеряла шансы на плей-офф.

Встреча Турции и США проходит 26 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 05:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Сборная США снова забила Турции на старте тайма и сравняла счет

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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