Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Автор дубля. Назван лучший игрок матча Кюрасао – Кот-д’Ивуар
Чемпионат мира
26 июня 2026, 03:01 | Обновлено 26 июня 2026, 03:02
104
0

ФОТО. Автор дубля. Назван лучший игрок матча Кюрасао – Кот-д’Ивуар

Николя Пепе без конкуренции завоевал индивидуальную награду

26 июня 2026, 03:01 | Обновлено 26 июня 2026, 03:02
104
0
ФОТО. Автор дубля. Назван лучший игрок матча Кюрасао – Кот-д’Ивуар
Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Пепе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

31-летний вингер «Вильярреала» и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе стал лучшим игроком матча третьего тура ЧМ-2026 против Кюрасао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Николя безоговорочно забрал индивидуальную награду, так как его дубль принес победу Кот-д'Ивуару – 2:0.

Благодаря успешному результату против Кюрасао африканская сборная впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ.

В группе Е сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и заняла вторую строчку. Их будущим соперником в 1/16 финала станет либо Франция, либо Норвегия.

ФОТО. Автор дубля. Назван лучший игрок матча Кюрасао – Кот-д'Ивуар

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 Парагвай – Австралия
По пути самураев. Японцы согласились на ничью против Швеции
Таблица ЧМ. «Группа Украины»: Нидерланды, Япония и Швеция вышли в плей-офф
Николя Пепе сборная Кот-д'Ивуара по футболу ЧМ-2026 по футболу фото лучший игрок сборная Кюрасао по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия
Футбол | 26 июня 2026, 02:31 0
ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия
ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия

Нильсон Ангуло отметился голом и сыграл ключевую роль в победе своей команды (2:1)

Историческая победа в погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию
Футбол | 26 июня 2026, 00:58 13
Историческая победа в погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию
Историческая победа в погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию

Сборная Эквадора вырвала волевую победу

Арда Туран принял предложение из Турции
Футбол | 25.06.2026, 08:15
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Футбол | 25.06.2026, 11:20
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Футбол | 25.06.2026, 17:32
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
25.06.2026, 06:19 2
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
25.06.2026, 06:36
Бокс
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
25.06.2026, 06:59
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
24.06.2026, 20:42
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем