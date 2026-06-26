ФОТО. Автор дубля. Назван лучший игрок матча Кюрасао – Кот-д’Ивуар
Николя Пепе без конкуренции завоевал индивидуальную награду
31-летний вингер «Вильярреала» и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе стал лучшим игроком матча третьего тура ЧМ-2026 против Кюрасао.
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Николя безоговорочно забрал индивидуальную награду, так как его дубль принес победу Кот-д'Ивуару – 2:0.
Благодаря успешному результату против Кюрасао африканская сборная впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ.
В группе Е сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и заняла вторую строчку. Их будущим соперником в 1/16 финала станет либо Франция, либо Норвегия.
ФОТО. Автор дубля. Назван лучший игрок матча Кюрасао – Кот-д'Ивуар
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