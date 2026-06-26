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  4. Монтелла vs Почеттино. ЧМ-2026: обнародованы составы на матч Турция – США
Чемпионат мира
26 июня 2026, 04:03 |
25
0

Монтелла vs Почеттино. ЧМ-2026: обнародованы составы на матч Турция – США

Поединок третьего тура группы D состоится 26 июня и начнется в 05:00 по Киеву

26 июня 2026, 04:03 |
25
0
Монтелла vs Почеттино. ЧМ-2026: обнародованы составы на матч Турция – США
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26 июня состоится матч 3-го тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными Турции и США.

Наставники команд – Винченцо Монтелла и Маурисио Почеттино – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта встреча не имеет никакого турнирного значения. США гарантировано станут первыми в квартете D, а Турция потеряла шансы на плей-офф после двух поражений в двух турах.

Поединок турков и американцев начнется в 05:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

Стартовые составы на матч Турция – США

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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