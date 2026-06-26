26 июня состоится матч сборных Японии и Швеции на чемпионате мира 2026 в третьем туре группы F.

Принимать поединок будет арена «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас. Начало – в 02:00 по киевскому времени.

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Главный тренер сборной Японии – Хадзимэ Мориясу, шведскую же команду тренирует Грэм Поттер из Англии.

История противостояния команд насчитывает пять матчей: четыре товарищеских и один на Олимпийских играх 1936 года.

Две победы одержала сборная Швеции, еще два поединка завершились вничью. Единственный успех японцев пришелся именно на ОИ-1936, где они победили со счетом 3:2.

После двух туров Япония идет второй в таблице и имеет четыре балла в активе: ничья с Нидерландами (2:2) и разгром Туниса (4:0).

У шведской команды ситуация иная – они занимают третье место, имея три очка: победа над Тунисом (5:1) и поражение от Нидерландов (1:5).

Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:

14.06. 23:00. Нидерланды – Япония – 2:2

15.06. 05:00. Швеция – Тунис – 5:1

20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция – 5:1

21.06. 07:00. Тунис – Япония – 0:4

26.06. 02:00. Япония – Швеция (3-й тур)

26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды (3-й тур)

Япония – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа F (ЧМ-2026)