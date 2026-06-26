Япония – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы F ЧМ-2026 26 июня в 02:00
26 июня состоится матч сборных Японии и Швеции на чемпионате мира 2026 в третьем туре группы F.
Принимать поединок будет арена «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас. Начало – в 02:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер сборной Японии – Хадзимэ Мориясу, шведскую же команду тренирует Грэм Поттер из Англии.
История противостояния команд насчитывает пять матчей: четыре товарищеских и один на Олимпийских играх 1936 года.
Две победы одержала сборная Швеции, еще два поединка завершились вничью. Единственный успех японцев пришелся именно на ОИ-1936, где они победили со счетом 3:2.
После двух туров Япония идет второй в таблице и имеет четыре балла в активе: ничья с Нидерландами (2:2) и разгром Туниса (4:0).
У шведской команды ситуация иная – они занимают третье место, имея три очка: победа над Тунисом (5:1) и поражение от Нидерландов (1:5).
Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:
- 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония – 2:2
- 15.06. 05:00. Швеция – Тунис – 5:1
- 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция – 5:1
- 21.06. 07:00. Тунис – Япония – 0:4
- 26.06. 02:00. Япония – Швеция (3-й тур)
- 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды (3-й тур)
Япония – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа F (ЧМ-2026)
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нидерланды
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|26.06.26 02:00 Япония - Швеция21.06.26 Тунис 0:4 Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|4
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|26.06.26 02:00 Япония - Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|3
|4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды21.06.26 Тунис 0:4 Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|0
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