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Япония
26.06.2026 02:00 – перерыв 0 : 0
Швеция
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 02:00 |
518
0

Япония – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы F ЧМ-2026 26 июня в 02:00

26 июня 2026, 02:00 |
518
0
Япония – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня состоится матч сборных Японии и Швеции на чемпионате мира 2026 в третьем туре группы F.

Принимать поединок будет арена «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас. Начало – в 02:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Японии – Хадзимэ Мориясу, шведскую же команду тренирует Грэм Поттер из Англии.

История противостояния команд насчитывает пять матчей: четыре товарищеских и один на Олимпийских играх 1936 года.

Две победы одержала сборная Швеции, еще два поединка завершились вничью. Единственный успех японцев пришелся именно на ОИ-1936, где они победили со счетом 3:2.

После двух туров Япония идет второй в таблице и имеет четыре балла в активе: ничья с Нидерландами (2:2) и разгром Туниса (4:0).

У шведской команды ситуация иная – они занимают третье место, имея три очка: победа над Тунисом (5:1) и поражение от Нидерландов (1:5).

Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:

  • 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония – 2:2
  • 15.06. 05:00. Швеция – Тунис – 5:1
  • 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция – 5:1
  • 21.06. 07:00. Тунис – Япония – 0:4
  • 26.06. 02:00. Япония – Швеция (3-й тур)
  • 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды (3-й тур)

Япония – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Япония – Швеция
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Трансляция матча В эфире

Группа F (ЧМ-2026)

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Нидерланды 2 1 1 0 7 - 3 26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 4
2 Япония 2 1 1 0 6 - 2 26.06.26 02:00 Япония - Швеция21.06.26 Тунис 0:4 Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 4
3 Швеция 2 1 0 1 6 - 6 26.06.26 02:00 Япония - Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 3
4 Тунис 2 0 0 2 1 - 9 26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды21.06.26 Тунис 0:4 Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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