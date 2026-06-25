Эквадор – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы Е ЧМ-2026 25 июня в 23:00
25 июня сборные Эквадора и Германии проведут матч третьего тура группы Е чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Эквадором и Германией в квартете Е на мундиале играют команды Кюрасао и Кот-д'Ивуара.
Наставник Эквадора – Себастьян Беккасесе. Сборную Германии тренирует Юлиан Нагельсманн.
Календарь и результаты матчей в группе Е ЧМ-2026:
- 14.06. 20:00. Германия – Кюрасао – 7:1
- 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0
- 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1
- 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао – 0:0
- 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
- 25.06. 23:00. Эквадор – Германия
Эквадор – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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