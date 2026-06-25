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Эквадор
25.06.2026 23:00 - : -
Германия
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 22:18 | Обновлено 25 июня 2026, 22:19
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Эквадор – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы Е ЧМ-2026 25 июня в 23:00

25 июня 2026, 22:18 | Обновлено 25 июня 2026, 22:19
479
0
Эквадор – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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25 июня сборные Эквадора и Германии проведут матч третьего тура группы Е чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Эквадором и Германией в квартете Е на мундиале играют команды Кюрасао и Кот-д'Ивуара.

Наставник Эквадора – Себастьян Беккасесе. Сборную Германии тренирует Юлиан Нагельсманн.

Календарь и результаты матчей в группе Е ЧМ-2026:

  • 14.06. 20:00. Германия – Кюрасао – 7:1
  • 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0
  • 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1
  • 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао – 0:0
  • 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
  • 25.06. 23:00. Эквадор – Германия

Эквадор – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Эквадор – Германия
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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