Джокер остался в резерве. ЧМ-26: названы составы на матч Эквадор – Германия
Поединок 3-го тура группы Е начнется 25 июня в 23:00 по Киеву
25 июня состоится матч 3-го тура группы С чемпионата мира 2026 между сборными Эквадора и Германии.
Наставники команд – Себастьян Беккасесе и Юлиан Нагельсманн – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Джокер немец – Дениз Ундав – снова остался в резерве. Ундав забил уже три гола на этом мундиале, отличвишись в ворота Кюрасао и Кот-д'Ивуара (дубль) после выхода на замену.
Германия уже гарантировала себе первое место в квартете, набрав 6 очков за стартовые два тура. Эквадор с 1 баллом занимает третью позицию.
Встреча Эквадора и Германии начнется в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США).
Стартовые составы на матч Эквадор – Германия:
Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Вите, Франко, Кайседо, Йебоа, Валенсия, Плата, Ангуло
Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Раум, Павлович, Мусиала, Вирц, Зане, Нмеча, Хаверц
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