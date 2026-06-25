Джокер остался в резерве. ЧМ-26: названы составы на матч Эквадор – Германия

25 июня состоится матч 3-го тура группы С чемпионата мира 2026 между сборными Эквадора и Германии.

Наставники команд – Себастьян Беккасесе и Юлиан Нагельсманн – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Джокер немец – Дениз Ундав – снова остался в резерве. Ундав забил уже три гола на этом мундиале, отличвишись в ворота Кюрасао и Кот-д'Ивуара (дубль) после выхода на замену.

Германия уже гарантировала себе первое место в квартете, набрав 6 очков за стартовые два тура. Эквадор с 1 баллом занимает третью позицию.

Встреча Эквадора и Германии начнется в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Стартовые составы на матч Эквадор – Германия:

Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Вите, Франко, Кайседо, Йебоа, Валенсия, Плата, Ангуло

Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Раум, Павлович, Мусиала, Вирц, Зане, Нмеча, Хаверц