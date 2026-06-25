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Чемпионат мира
25 июня 2026, 22:03 | Обновлено 25 июня 2026, 22:07
120
0

Джон МАКГИНН: «Ребята очень расстроены»

Полузащитник сборной Шотландии прокомментировал поражение от Бразилии

25 июня 2026, 22:03 | Обновлено 25 июня 2026, 22:07
120
0
Джон МАКГИНН: «Ребята очень расстроены»
ФИФА
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Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал поражение от сборной Бразилии (0:3) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы пропустили неудачные голы в неудачные моменты против сильной команды, которая умеет наказать соперника. В определённые моменты Бразилия просто причиняла нам боль. У нас было несколько возможностей забить гол, который мог бы стать решающим. Ребята очень расстроены. Нам не хватило мастерства, но мы отдали все силы. Пройдём ли мы дальше или нет – увидим в ближайшие дни».

Бразилия выиграла группу С с 7 очками и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Шотландия сохраняет шансы попасть в 1/16 финала с третьей позиции (3 очка).

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Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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