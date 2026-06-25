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  4. В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
Англия
25 июня 2026, 22:02 |
1091
0

В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика

Украинец готовится к суду

25 июня 2026, 22:02 |
1091
0
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает бороться за сокращение срока своей дисквалификации после положительного результата допинг-теста.

По информации журналиста Бена Джейкобса, футболист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако процесс пока находится лишь на подготовительном этапе.

Сообщается, что стороны еще готовят письменные материалы для рассмотрения дела. Дата слушания пока не определена, а сама процедура может затянуться на несколько месяцев.

В «Челси» внимательно следят за развитием событий, но оценивают ситуацию как неопределенную. Даже если CAS согласится сократить срок наказания, украинцу понадобится время для восстановления игровой формы после длительного отсутствия на поле.

Мудрик получил четырёхлетнюю дисквалификацию после обнаружения запрещённого вещества в допинг-пробе. Сам футболист продолжает настаивать на своей невиновности и пытается обжаловать решение через CAS.

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допинг дисквалификация Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
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