Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб

Украинский вингер Михаил Мудрик по-прежнему не играет из-за допингового скандала.

По информации источника, «Челси» тем временем уже фактически начал строить команду без украинца. После почти двух лет без игровой практики возвращение Мудрика на прежний уровень выглядит чрезвычайно сложной задачей.

В случае сокращения срока дисквалификации лондонский клуб рассмотрит вариант с долгосрочной арендой футболиста, чтобы он смог постепенно восстановить форму и вернуться в профессиональный футбол. Наиболее вероятным вариантом рассматривается переход в «Страсбург».