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  4. Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Англия
25 июня 2026, 21:42 |
2692
7

Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб

Украинца могут отдать в аренду в «Страсбург»

25 июня 2026, 21:42 |
2692
7 Comments
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер Михаил Мудрик по-прежнему не играет из-за допингового скандала.

По информации источника, «Челси» тем временем уже фактически начал строить команду без украинца. После почти двух лет без игровой практики возвращение Мудрика на прежний уровень выглядит чрезвычайно сложной задачей.

В случае сокращения срока дисквалификации лондонский клуб рассмотрит вариант с долгосрочной арендой футболиста, чтобы он смог постепенно восстановить форму и вернуться в профессиональный футбол. Наиболее вероятным вариантом рассматривается переход в «Страсбург».

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Дмитрий Олийченко Источник: The Chelsea Chronicle
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Комментарии 7
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Уже год как слышим эту историю. 
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+3
Зачем эта брехня на главной?
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+3
Спеціально для пепи!
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+2
Це вже ж було)
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+1
Еще два года с половиной дефективному осталось дисквалификации, а там хоть Страсбур, хоть Арендовец. У пари все пути свободны.
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0
Ця інформація не е доречною.
Тому,що стара і була оприлюднена,ще до дискваліфікації Михайло! Що ви там палите? 
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0
Нормально. Главное чтоб играл. Ждём тебя в сборной Мишка!
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-3
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