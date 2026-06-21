Мудрик поставил на место девушку
Михаил поспорил с Джордин Джонс
Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик оказался в центре внимания из-за забавного эпизода со своей девушкой, блогершей Джордин Джонс.
Джонс опубликовала видео с отдыха пары, на котором они вместе наслаждаются десертом. Сначала Мудрик не захотел делиться своей порцией, что вызвало шутливое недовольство со стороны девушки.
Впоследствии между влюбленными возник небольшой спор относительно состава десерта. Когда Джонс предложила поспорить на 5 долларов, украинец ответил с юмором: «Я должен перевести 5 долларов со своей карты на свою карту?»
Напомним, в декабре 2024 года Мудрик был отстранен от матчей и тренировок после положительного допинг-теста. Впоследствии Футбольная ассоциация Англии выдвинула украинцу обвинение в нарушении антидопинговых правил, после чего футболист подал апелляцию.
Mykhailo Mudryk appears to be enjoying life with his current partner.pic.twitter.com/RwXg71Jzfk— The thinker man (@kwekuedilson) June 21, 2026
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