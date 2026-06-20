Михаил Мудрик отправился в Италию
Футболист проводит время со своей девушкой
Футболист лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик продолжает активно проводить время со своей девушкой Джордин Джонс.
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Украинец отправился в Италию, в известный город Комо. Футболист вместе с американкой побывал в невероятных местах города и вместе с ней поплавал на знаменитом ледниковом озере в городе.
Последний раз Михаил Мудрик выходил на поле в составе «Челси» 28 ноября 2024 года в матче Лиги конференций против «Хайденхайма», в котором отличился забитым голом. Всего за лондонский клуб украинец провел 73 матча, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач. Действующий контракт вингера с «синими» действует до лета 2031 года.
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