Турция – США. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

26 июня в 5:00 по киевскому времени в группе D на чемпионате мира-2026 состоятся матчи заключительного третьего тура. В одном из них сойдутся главный аутсайдер квартета – сборная Турции, и безоговорочный его лидер – сборная США. Чего ждать от этой игры, и с каким результатом она может завершиться?

Прежде всего, стоит отмечать, что этот матч не будет носить никакого турнирного значения для обеих соперников. Сборная США, выиграв два предыдущих поединка у Парагвая (4:1) и Австралии (2:0), уже досрочно гарантировала себе первое место и выход в плей-офф именно с этой позиции. Даже фиаско в финальном туре от турков ничего не изменит в этом вопросе, поэтому Маурисио Почеттино может спокойно дать передохнуть лидерам, а также попробовать в деле ближайший резерв, что может быть чрезвычайно полезным накануне матчей на вылет.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Что касается сборной Турции, то этой команде потенциальная победа над США уже также ничего не даст. Подопечные Винченцо Монтеллы, которым перед стартом мундиаля пели дифирамбы не только турецкие, но и многие авторитетные мировые издания, на мировом первенстве, мягко говоря, опростоволосились. Команда, в составе которой есть футболисты из «Реала», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед», «Ромы», «Интера» и дортмундской «Боруссии», не сумела набрать ни одного очка в поединках против тех же Австралии и Парагвая, с которыми сборная США справилась без особых проблем.

Более того, турки в двух предыдущих матчах даже не забили ни одного мяча и рискуют вылететь с ЧМ-2026 не только с нулем в графе «очки», но и с нулем в графе «забитые мячи», а это выглядит не иначе как тотальный позор. В конце концов, не для того Турецкая футбольная федерация год назад поднимала зарплату главному тренеру Винченцо Монтелле, чтобы с итальянцем во главе так неудачно сыграть на мундиале…

Но Монтелла уже ничего изменить не сможет. Он извинился перед горячими турецкими болельщиками и пообещал единственное – что его подопечные «хлопнут дверью» напоследок, очевидно, намекнув на победу над США в последнем туре.

Реальна ли эта победа? В целом, вполне, учитывая ряд обстоятельств. Во-первых, по классу сборная Турции точно не уступает национальной команде США. Во-вторых, в двух предыдущих матчах турнира подопечных Монтеллы преследовала какая-то невероятно чудовищная проблема с реализацией собственных моментов. Судите сами: Турция нанесла 62 удара по воротам соперников, но не забила ни одного мяча! Эта аномалия уже признана худшей реализацией в истории чемпионатов мира с того момента, когда начался подсчет такой статистики (с 1966 года). В-третьих, у США на поле, скорее всего, не выйдут некоторые (если не все) футболисты, которые успели получить ранее одну желтую карточку и находятся под угрозой дисквалификации, если огребут вторую. После групповой стадии «горчичники» сгорают, но не в том случае, если какой-то из футболистов успеет насобирать их в количестве двух штук и, как следствие, заработает дисквалификацию на матч 1/16 финала.

Любопытно, что футболистам США в теории также есть к чему стремиться именно в «проходном» поединке против турков. Команда Почеттино способна замахнуться на обновление собственного рекорда, так как никогда ранее в истории американцы не выигрывали три кряду поединка в рамках одного розыгрыша чемпионата мира. Поэтому вписать свое имя в историю каждый из членов этой команды может уже в случае победы над турками.

Но важнее для прогноза учитывать другое – это игра, где ни одному из соперников уже нечего терять. Это способно существенно раскрепостить футболистов и подарить зрителям максимально атакующий и обоюдоострый футбол. Поэтому ставка на «обе забьют» выглядит фактически беспроигрышной, ну а для любителей умеренного риска можно замахнуться и на более высокий коэффициент, который дают за победу Турции. В конце концов, хоть в концовке Гюлеру, Чалханоглу, Йылдызу и остальным должна же улыбнуться удача?..