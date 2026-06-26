«Еще может чему-то научиться». В сборной Германии оценили игру Месси на ЧМ

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала высказался об игре легендарного нападающего национальной сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года:

«Что ещё можно сказать о Месси? То мастерство, которое он демонстрирует даже сегодня, говорит о том, что он, пожалуй, мог бы играть и в 60 лет. Он суперзвезда, которая продолжает делать своих партнеров по команде лучше. Аргентина — это также команда топ-уровня. Я считаю, что каждый игрок всё ещё может чему-то научиться у Месси, даже на этом чемпионате мира».

На чемпионате мира 2026 года Лионель Месси провел 2 матча, забив 5 голов. Он забил все голы Аргентины на нынешнем мундиале и возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Ранее Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры.