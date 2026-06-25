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Чемпионат мира
25 июня 2026, 23:57 | Обновлено 26 июня 2026, 01:10
416
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Неймар дал оценку игре Месси на чемпионате мира 2026

Бразилец восхищается игрой аргентинца

25 июня 2026, 23:57 | Обновлено 26 июня 2026, 01:10
416
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Неймар дал оценку игре Месси на чемпионате мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Вингер сборной Бразилии Неймар высказался об игре легендарного нападающего национальной сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года:

«Я часто с ним общаюсь. То, что он сейчас демонстрирует на чемпионате мира, — просто невероятно».

На чемпионате мира 2026 года Лионель Месси провёл 2 матча, забив 5 голов. Он забил все голы Аргентины на нынешнем мундиале и возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Ранее Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры.

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Неймар сборная Бразилии по футболу Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Mundo Deportivo
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