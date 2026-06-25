Неймар дал оценку игре Месси на чемпионате мира 2026

Вингер сборной Бразилии Неймар высказался об игре легендарного нападающего национальной сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года:

«Я часто с ним общаюсь. То, что он сейчас демонстрирует на чемпионате мира, — просто невероятно».

На чемпионате мира 2026 года Лионель Месси провёл 2 матча, забив 5 голов. Он забил все голы Аргентины на нынешнем мундиале и возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Ранее Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры.