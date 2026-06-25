Неймар дал оценку игре Месси на чемпионате мира 2026
Бразилец восхищается игрой аргентинца
Вингер сборной Бразилии Неймар высказался об игре легендарного нападающего национальной сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года:
«Я часто с ним общаюсь. То, что он сейчас демонстрирует на чемпионате мира, — просто невероятно».
На чемпионате мира 2026 года Лионель Месси провёл 2 матча, забив 5 голов. Он забил все голы Аргентины на нынешнем мундиале и возглавляет гонку бомбардиров турнира.
Ранее Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры.
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