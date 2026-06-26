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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 11:49 |
27
0

Фран ФЕРНАНДЕС: «Игроки прилагают максимум усилий»

Главный тренер львовских «Карпат» поделился впечатлениями от старта сборов

26 июня 2026, 11:49 |
27
0
Фран ФЕРНАНДЕС: «Игроки прилагают максимум усилий»
ФК Карпаты. Фран Фернандес
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Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес поделился впечатлениями от начала летних учебно-тренировочных сборов.

«Мы провели две тренировки, и, честно говоря, впечатления очень хорошие. В воздухе чувствуется энтузиазм, энтузиазм по поводу того, что нас ждет. Царит очень хорошая атмосфера, очень хорошая атмосфера, как я всегда говорю, рабочая, а это самое главное. Есть радость, но есть и работа, а это прежде всего. Игроки прилагают максимум усилий, и я чувствую тот восторг, который есть у всех нас, как у тренерского штаба, так и у игроков и сотрудников, ведь начинается новый сезон – сезон, в котором мы стремимся достичь максимальных результатов.

Да, конечно, игроки не начинают с нуля. У всех за плечами предварительная работа, притом индивидуальная, проделанная в течение предыдущих недель. Они уже четыре недели тренируются индивидуально, и теперь их ждет самое лучшее – борьба за место в составе, работа в команде, но самое главное то, что они приехали уже подготовленными. У нас очень профессиональные игроки, и они приехали, уже имея за плечами предварительные тренировки.

Мы проведём здесь две недели на нашей базе. Первая цель – немного привыкнуть, познакомиться. Будут новые игроки, игроки, которые ещё должны приехать. Первая часть предсезонной подготовки будет посвящена прежде всего физической форме, но мы уже начнём вводить технико-тактические концепции.

Вторая часть будет посвящена ознакомлению с игровой моделью. Мы уже рассмотрим концепции игровой модели, будем играть в более сложный футбол. В Словении мы планируем сыграть четыре товарищеских матча против сильных команд. И уже на последнем этапе предсезонной подготовки мы вернемся сюда, домой, на две последние недели перед началом соревнований. И там мы уже будем стремиться к максимальной результативности и самому главному в предсезонной подготовке – выйти на первый тур в 100% форме.

Конечно, и клуб, и я работаем над усилением состава. Понятно, что ещё должны присоединиться пять или шесть новых игроков. Будут и игроки, которым придётся уйти. Мы, как всегда, стремимся иметь лучший состав и для этого открыты для трансферного рынка».

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Фран Фернандес Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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