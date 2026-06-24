ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали результативного защитника
Вантух перебрался в львовскую команду
Клуб УПЛ Карпаты на официальном сайте сообщил о подписании контракта с фланговым защитником Романом Вантухом. Игрок получил контракт на три года.
В минувшем сезоне 27-летний Вантух выступал в составе Зари. Забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 23-х матчах.
Первым профессиональным клубом Вантуха стало киевское Динамо, в структуре которого он находился с 2015 по 2022 годы. За основу бело-синих Роман не дебютировал, вместо этого выступал в аренде за Олимпик (Донецк), Александрию, Черноморец (Одесса), Днепр-1 и Зорю (Луганск).
В 2022 году Вантух стал полноценным игроком луганцев. В составе Зари фланговый защитник отыграл четыре года и провел 102 матча, в которых отличился семью голами и отдал девять ассистов.
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