«Не хочу вмешиваться». Педри оценил возможный трансфер Альвареса
Полузащитник Барселоны оценил уровень потенциального одноклубника
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал возможное подписание аргентинского нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса:
«Думаю, чтобы это произошло, должно сложиться много обстоятельств. Не хочу вмешиваться в дела клуба или игрока. Хулиан мне очень нравится как футболист, и я всегда говорил, что хочу видеть лучших игроков в «Барселоне». Если это произойдет – добро пожаловать».
В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
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