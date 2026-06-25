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  4. «Не хочу вмешиваться». Педри оценил возможный трансфер Альвареса
Испания
25 июня 2026, 22:59 |
194
0

«Не хочу вмешиваться». Педри оценил возможный трансфер Альвареса

Полузащитник Барселоны оценил уровень потенциального одноклубника

25 июня 2026, 22:59 |
194
0
«Не хочу вмешиваться». Педри оценил возможный трансфер Альвареса
Getty Images/Global Images Ukraine
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Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал возможное подписание аргентинского нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса:

«Думаю, чтобы это произошло, должно сложиться много обстоятельств. Не хочу вмешиваться в дела клуба или игрока. Хулиан мне очень нравится как футболист, и я всегда говорил, что хочу видеть лучших игроков в «Барселоне». Если это произойдет – добро пожаловать».

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

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Педри Барселона трансферы Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес
Дмитрий Вус Источник: Mundo Deportivo
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