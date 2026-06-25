Германия может повторить собственный рекорд по количеству побед подряд
В последних 11 поединках во всех турнирах немцы обязательно побеждали
Сборная Германии в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Эквадора может повторить свой рекорд по продолжительности победной серии.
Немцы победили в последних 11 поединках во всех турнирах.
Рекорд немецкой сборной составляет 12 побед подряд, которые были одержаны в период с 1979 по 1980 годы.
Напомним, что последний раз сборная Германия не сумела победить еще в сентябре прошлого года, уступив сборной Словакии (0:2) в квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Победная серия сборной Германии во всех турнирах (11)
- 2026: ЧМ, Кот-д'Ивуар – 2:1
- 2026: ЧМ, Кюрасао – 7:1
- 2026: ТМ, США – 2:1
- 2026: ТМ, Финляндия – 4:0
- 2026: ТМ, Гана – 2:1
- 2026: ТМ, Швейцария – 4:3
- 2025: ЧМ (квал.), Словакия – 6:0
- 2025: ЧМ (квал.), Люксембург – 2:0
- 2025: ЧМ (квал.), Северная Ирландия – 1:0
- 2025: ЧМ (квал.), Люксембург – 4:0
- 2025: ЧМ (квал.), Северная Ирландия – 3:1
Germany can equal their record of 12 consecutive wins this evening! 🇩🇪 pic.twitter.com/v5rhnasJWb— Flashscore.com (@Flashscorecom) June 25, 2026
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