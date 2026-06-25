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Чемпионат мира
25 июня 2026, 20:34 | Обновлено 25 июня 2026, 20:42
92
0

Германия может повторить собственный рекорд по количеству побед подряд

В последних 11 поединках во всех турнирах немцы обязательно побеждали

25 июня 2026, 20:34 | Обновлено 25 июня 2026, 20:42
92
0
Германия может повторить собственный рекорд по количеству побед подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Эквадора может повторить свой рекорд по продолжительности победной серии.

Немцы победили в последних 11 поединках во всех турнирах.

Рекорд немецкой сборной составляет 12 побед подряд, которые были одержаны в период с 1979 по 1980 годы.

Напомним, что последний раз сборная Германия не сумела победить еще в сентябре прошлого года, уступив сборной Словакии (0:2) в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Победная серия сборной Германии во всех турнирах (11)

  • 2026: ЧМ, Кот-д'Ивуар – 2:1
  • 2026: ЧМ, Кюрасао – 7:1
  • 2026: ТМ, США – 2:1
  • 2026: ТМ, Финляндия – 4:0
  • 2026: ТМ, Гана – 2:1
  • 2026: ТМ, Швейцария – 4:3
  • 2025: ЧМ (квал.), Словакия – 6:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Люксембург – 2:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Северная Ирландия – 1:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Люксембург – 4:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Северная Ирландия – 3:1
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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