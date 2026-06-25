Германия может повторить собственный рекорд по количеству побед подряд

Сборная Германии в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Эквадора может повторить свой рекорд по продолжительности победной серии.

Немцы победили в последних 11 поединках во всех турнирах.

Рекорд немецкой сборной составляет 12 побед подряд, которые были одержаны в период с 1979 по 1980 годы.

Напомним, что последний раз сборная Германия не сумела победить еще в сентябре прошлого года, уступив сборной Словакии (0:2) в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Победная серия сборной Германии во всех турнирах (11)

2026: ЧМ, Кот-д'Ивуар – 2:1

2026: ЧМ, Кюрасао – 7:1

2026: ТМ, США – 2:1

2026: ТМ, Финляндия – 4:0

2026: ТМ, Гана – 2:1

2026: ТМ, Швейцария – 4:3

2025: ЧМ (квал.), Словакия – 6:0

2025: ЧМ (квал.), Люксембург – 2:0

2025: ЧМ (квал.), Северная Ирландия – 1:0

2025: ЧМ (квал.), Люксембург – 4:0

2025: ЧМ (квал.), Северная Ирландия – 3:1