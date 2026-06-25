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Украина. Первая лига
25 июня 2026, 20:19 | Обновлено 25 июня 2026, 20:53
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0

Прикарпатье усилило атаку и сохранило двух ветеранов Первой лиги

В ивано-франковский клуб вернулся опытный форвард

25 июня 2026, 20:19 | Обновлено 25 июня 2026, 20:53
245
0
Прикарпатье усилило атаку и сохранило двух ветеранов Первой лиги
ФК Прикарпатье
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Как стало известно Sport.ua, «Прикарпатье» договорилось о расторжении контракта с бывшим нападающим «Эпицентра», «Металлурга» и ФК «Феникс-Мариуполь» Русланом Буряком, а также снова пригласило в свои ряды Олега Коса, который уже защищал цвета клуба в 2024 году (22 матча).

Последние полтора года 27-летний воспитанник «Карпат» выступал за ФК «Куликов-Белка», в составе которого стал чемпионом Второй лиги прошлого сезона. Ранее он также играл за молодежную команду Львова, черкасский «Днепр», «Диназ» и ЮКСА.

В то же время «Прикарпатье» договорилось о новых контрактах с двумя ветеранами Первой лиги – 36-летним нападающим Романом Барчуком (планируется, что он теперь будет играющим тренером команды) и 32-летним капитаном команды, атакующим полузащитником Василием Цюцюрой. Также соглашение с клубом продлил 22-летний опорный полузащитник Павел Михальчук.

По итогам прошлого сезона «Прикарпатье» заняло шестое место в Первой лиге, опередив по дополнительным показателям «Металлист».

25 июня подопечные Василия Яцурака провели первый летний спарринг. Соперником франковцев была их дочерняя команда «Прикарпатье-Тепловик», новоиспеченный вице-чемпион области. Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу профессионалов.

До конца месяца «Прикарпатье» продолжит тренироваться в родном городе. Следующий этап подготовки команда проведет со 2 по 10 июля в Верховине. В конце этого сбора зелено-желтые сыграют контрольный матч с «Буковиной» U-21.

Ранее Sport.ua сообщал, что один из тренеров «Прикарпатья» вошел в штаб Александра Антоненко в «Оболони».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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