Украина. Премьер лига23 июня 2026, 14:52 | Обновлено 23 июня 2026, 15:09
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В Оболони уже нашли замену Ковпаку
У Александра Антоненко появился новый помощник
23 июня 2026, 14:52 | Обновлено 23 июня 2026, 15:09
268
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Как стало известно Sport.ua, «пивовары» оперативно позаботились о замене одному из помощников главного тренера – Александру Ковпаку, который по окончании сезона покинул команду.
В тренерский штаб «Оболони» вошел Алексей Городов, который последние четыре года был одним из наставников перволигового «Прикарпатья» из Ивано-Франковска.
Третьего июля подопечные Александра Антоненко проведут первый спарринг – с винницкой «Нивой».
Ранее сообщалось, что «Оболонь» арендует игроков у «Шахтера» и «Динамо».
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