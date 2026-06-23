В Оболони уже нашли замену Ковпаку

Как стало известно Sport.ua, «пивовары» оперативно позаботились о замене одному из помощников главного тренера – Александру Ковпаку, который по окончании сезона покинул команду.

В тренерский штаб «Оболони» вошел Алексей Городов, который последние четыре года был одним из наставников перволигового «Прикарпатья» из Ивано-Франковска.

Третьего июля подопечные Александра Антоненко проведут первый спарринг – с винницкой «Нивой».

Ранее сообщалось, что «Оболонь» арендует игроков у «Шахтера» и «Динамо».