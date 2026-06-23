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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 14:52 | Обновлено 23 июня 2026, 15:09
268
0

В Оболони уже нашли замену Ковпаку

У Александра Антоненко появился новый помощник

23 июня 2026, 14:52 | Обновлено 23 июня 2026, 15:09
268
0
В Оболони уже нашли замену Ковпаку
ФК Прикарпатье. Алексей Городов
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Как стало известно Sport.ua, «пивовары» оперативно позаботились о замене одному из помощников главного тренера – Александру Ковпаку, который по окончании сезона покинул команду.

В тренерский штаб «Оболони» вошел Алексей Городов, который последние четыре года был одним из наставников перволигового «Прикарпатья» из Ивано-Франковска.

Третьего июля подопечные Александра Антоненко проведут первый спарринг – с винницкой «Нивой».

Ранее сообщалось, что «Оболонь» арендует игроков у «Шахтера» и «Динамо».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Оболонь Киев Прикарпатье Ивано-Франковск Александр Ковпак Алексей Городов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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