Шахтер согласился отправить украинского футболиста в киевский клуб
«Оболонь» арендует Александра Ющенко, Дмитрия Капинуса и подпишет Дмитрия Мишнева
Вингер донецкого «Шахтера» Александр Ющенко продолжит карьеру в составе киевской «Оболони», где будет выступать на правах аренды. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.
«Горняки» согласились отправить талантливого футболиста в столичную команду, где он сможет получать регулярную игровую практику. Стороны провели успешные переговоры и согласовали условия арендного соглашения.
Ющенко провел 33 матча в составе «Шахтера» U-19, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. В активе 21-летнего футболиста четыре игры за сборную U-19.
«Пивовары» продолжают проводить активную трансферную политику – состав киевской команды пополнит воспитанник «горняков» Дмитрий Капинус, который принадлежит «Харькову».
«Оболонь» также договорилась о сотрудничестве с капитаном «Александрии» Дмитрием Мишневым и продолжает поиски двух футболистов, которые смогут усилить позицию защитника и вингера.
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