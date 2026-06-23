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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 11:11 | Обновлено 23 июня 2026, 11:57
1264
0

Шахтер согласился отправить украинского футболиста в киевский клуб

«Оболонь» арендует Александра Ющенко, Дмитрия Капинуса и подпишет Дмитрия Мишнева

23 июня 2026, 11:11 | Обновлено 23 июня 2026, 11:57
1264
0
Шахтер согласился отправить украинского футболиста в киевский клуб
ФК Шахтер Донецк. Александр Ющенко
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Вингер донецкого «Шахтера» Александр Ющенко продолжит карьеру в составе киевской «Оболони», где будет выступать на правах аренды. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

«Горняки» согласились отправить талантливого футболиста в столичную команду, где он сможет получать регулярную игровую практику. Стороны провели успешные переговоры и согласовали условия арендного соглашения.

Ющенко провел 33 матча в составе «Шахтера» U-19, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. В активе 21-летнего футболиста четыре игры за сборную U-19.

«Пивовары» продолжают проводить активную трансферную политику – состав киевской команды пополнит воспитанник «горняков» Дмитрий Капинус, который принадлежит «Харькову».

«Оболонь» также договорилась о сотрудничестве с капитаном «Александрии» Дмитрием Мишневым и продолжает поиски двух футболистов, которые смогут усилить позицию защитника и вингера.

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Оболонь Киев Шахтер Донецк U-14 Шахтер Донецк Александр Ющенко Харьков Дмитрий Капинус Александрия Дмитрий Мишнев ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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