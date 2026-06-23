Шахтер согласился отправить украинского футболиста в киевский клуб

Вингер донецкого «Шахтера» Александр Ющенко продолжит карьеру в составе киевской «Оболони», где будет выступать на правах аренды. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

«Горняки» согласились отправить талантливого футболиста в столичную команду, где он сможет получать регулярную игровую практику. Стороны провели успешные переговоры и согласовали условия арендного соглашения.

Ющенко провел 33 матча в составе «Шахтера» U-19, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. В активе 21-летнего футболиста четыре игры за сборную U-19.

«Пивовары» продолжают проводить активную трансферную политику – состав киевской команды пополнит воспитанник «горняков» Дмитрий Капинус, который принадлежит «Харькову».

«Оболонь» также договорилась о сотрудничестве с капитаном «Александрии» Дмитрием Мишневым и продолжает поиски двух футболистов, которые смогут усилить позицию защитника и вингера.