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  4. Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 23:02 | Обновлено 25 июня 2026, 23:28
3138
11

Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо

Матвей готов к переходу в «Галатасарай»

25 июня 2026, 23:02 | Обновлено 25 июня 2026, 23:28
3138
11 Comments
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Стамбульский «Галатасарай» обратился к киевскому «Динамо» с запросом об условиях возможного трансфера молодого нападающего Матвея Пономаренко.

По информации турецких источников, клуб интересуется деталями сделки и возможностью подписания форварда. Сообщается, что «Динамо» оценивает своего нападающего примерно в 30 миллионов евро и готово вести переговоры только от этой суммы.

Также отмечается, что сам футболист якобы положительно относится к возможному переезду в Турцию и не против продолжить карьеру в «Галатасарае».

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 11
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олійник ніяк не узбагоїться
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+5
Цыганков до сих пор не перешел в Трабзон, а этот клоун Алейник уже за Мотю взялся и тоже в Турцию. Мало ли чего турки хотят, но вряд-ли 19 летний парень играющий на ходу хочет в Стамбул, куда в основном идут завершать карьеру, а не в чемпионат из топ-5 лиг Европы
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+4
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Спорт уа в целом никак не успокоится. Неужели ахметка до такой степени боится Мотю? Прям таки поток ЛЖИ в отношении Пономаренко на сайте. И ещё раз: Суркиса при покупке француза спросили будет ли теперь продан Мотя. Суркис четко ответил: НЕТ, покупка игрока ПСЖ усилит конкуренцию с Пономаренко, но последний НЕ ПРОДАЕТСЯ. Имхо.
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+3
Бл#дь спорт уа вы д€билы каждый час новая ×¥йня. Суркис сказал Пономаренко не продается
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+2
Испугал, думал Александрия😄
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0
      И правильно,надо идти пока не стал дерьнамоским сердцем
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-2
Тільки Трабзонспор, і то після Довбика з Циганковим 😁
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-2
♥️🧡Галатасарай це зараз не лише гранд Туреччини, а повноцінний Євро-гранд. З супер-зірками Осімхеном, Лероєм Зане, Ікарді, Гюндоганом. Постійний учасник ЛЧ в останні роки.
Для Пономаренка це був би величезний крок вперед. І отримали б українське дербі з Трабзонспором♥️💙 🙂
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-5
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