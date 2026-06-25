Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Матвей готов к переходу в «Галатасарай»
Стамбульский «Галатасарай» обратился к киевскому «Динамо» с запросом об условиях возможного трансфера молодого нападающего Матвея Пономаренко.
По информации турецких источников, клуб интересуется деталями сделки и возможностью подписания форварда. Сообщается, что «Динамо» оценивает своего нападающего примерно в 30 миллионов евро и готово вести переговоры только от этой суммы.
Также отмечается, что сам футболист якобы положительно относится к возможному переезду в Турцию и не против продолжить карьеру в «Галатасарае».
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Для Пономаренка це був би величезний крок вперед. І отримали б українське дербі з Трабзонспором♥️💙 🙂