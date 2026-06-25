Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо

Стамбульский «Галатасарай» обратился к киевскому «Динамо» с запросом об условиях возможного трансфера молодого нападающего Матвея Пономаренко.

По информации турецких источников, клуб интересуется деталями сделки и возможностью подписания форварда. Сообщается, что «Динамо» оценивает своего нападающего примерно в 30 миллионов евро и готово вести переговоры только от этой суммы.

Также отмечается, что сам футболист якобы положительно относится к возможному переезду в Турцию и не против продолжить карьеру в «Галатасарае».